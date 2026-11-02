Servicio de Atención Psicológica de UGT se traslada a Urda para atender a los trabajadores

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Toledo, 2 nov (EFE).- El Servicio de Atención Psicológica de UGT se ha trasladado a Urda (Toledo) para atender a los trabajadores que están siendo testigos y parte activa del accidente ferroviario del pasado miércoles, que ha dejado hasta el momento 69 víctimas mortales.

Un equipo de psicólogos está en el municipio toledano para coordinar la asistencia y prestar la ayuda necesaria, que se está ofreciendo tanto de manera individual como grupal, ha informado el sindicato este lunes en un comunicado.

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El Servicio de Atención Psicológica de UGT es gratuito y forma parte del Observatorio de Salud Mental que el sindicato creó este año en colaboración con la Fundación Psicología sin Fronteras.

De esta forma, UGT busca dotar de herramientas tanto a los trabajadores como a sus delegados de prevención para combatir los riesgos psicosociales derivados del trabajo.

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Ante la gravedad del siniestro y las situaciones traumáticas que están viviendo muchos trabajadores de los servicios de emergencias, el sindicato activó el 29 de octubre este servicio, también disponible en la web UGT -en el apartado del Observatorio de Salud Mental- y en el teléfono 697 705 436. EFE