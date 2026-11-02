Sergio Herrera: “Se nos escapa un punto en una acción que deberíamos defender mejor”

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A Coruña, 2 nov (EFE).- El portero Sergio Herrera, la gran novedad en el once de Jagoba Arrasate frente al Deportivo, lamentó que Osasuna dejara “escapar un punto” en la recta final del encuentro, cuando fue golpeado por el camerunés Nsongo Bil (2-1).

“Al final un punto siempre es un punto y en esa jugada en los últimos minutos, en la que creo que tendríamos que haber defendido mejor, se nos escapa un punto que nos merecíamos porque habíamos hecho un buen partido para sacar algo de aquí”, declaró.

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A nivel personal, el meta arandino se mostró muy contento por haber vuelto a la titularidad en Riazor, donde fue decisivo en la primera parte con tres grandes paradas.

“Somos dos porteros con muchos años y mucha experiencia, ya no nos pilla de nuevo. Hemos alternado otros años y no ha pasado absolutamente nada. El rendimiento de los dos está siendo bueno. El único beneficiado de esto es el equipo”, subrayó, en referencia a su compañero el también guardamete Aitor Fernández.

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Finalmente, Sergio Herrera avisó de que necesitan mejorar su rendimiento lejos del Sadar: “Tenemos que mejorar sobre todo en escenarios así. Hoy en día en Primera cuesta mucho ganar, y hay que vivir esos partidos, cuando te dominan, con la sensación de disfrutarlo. Si te empatan, no pasa nada, y seguir compitiendo”. EFE

dmg/arh