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Sánchez celebrará el domingo un acto de precampaña en Bilbao

15/02/2025 El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza (d), durante el 10º Congreso del PSE-EE, en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal, a 15 de febrero de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). Bajo el lema 'Euskadi, aquí y ahora. Euskadi, hemen eta orain', el PSE-EE celebra su 10º Congreso, durante el que se ratifica a Eneko Andueza como secretario general de la formación para un segundo mandato, al no haberse presentado ningún otro candidato. Además, se ha elegido a una nueva ejecutiva, que recupera la figura de la presidencia del partido, siendo Cristina González quien ocupe el puesto y se convierta en la primera mujer en ostentar ese cargo. POLITICA Unanue - Europa Press
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este próximo domingo, 8 de noviembre, en un acto de precampaña que se celebrará Bilbao, tras la suspensión de todas las citas electorales por el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

En principio, Vitoria iba a ser la primera capital vasca en la que Sánchez iba a protagonizar un mitin, bajo el lema 'La Fuerza de la gente'. Sin embargo, este acto se canceló tras el siniestro de Toledo, al igual que el resto de convocatorias preelectorales.

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El presidente del Gobierno y candidato a la reelección llamará, en la capital vizcaína --uno de los escenarios en los que logra siempre buena acogida-- a la movilización de los vascos con el fin de lograr la continuidad la próxima legislatura de un Ejecutivo progresista frente a un posible gobierno de PP y Vox, que supondrá "reacción y recortes".

Durante el mitin, que se desarrollará en el Palacio Euskalduna de Bilbao, a las 11.30 horas, Sánchez estará acompañado por el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, el portavoz de socialista en el Congreso y cabeza de lista socialista a la Cámara baja por Bizkaia, Patxi López, y la concejala bilbaína de Movilidad y Sostenibilidad e integrante del Comité Nacional, Nora Abete.

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El pasado 17 de octubre el presidente del Gobierno y aspirante a la reelección arrancó su precampaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Con posterioridad inició una gira por diferentes puntos de España, que quedó interrumpida el 28 de octubre.

En las pasadas elecciones de 23 de julio de 2023, el PSE-EE fue la fuerza política más votada en Euskadi, y en los próximos comicios Eneko Andueza se ha marcado como objetivo repetir esta victoria.

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