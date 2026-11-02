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Sánchez avisa de que la ultraderecha "se consolida" donde la derecha tradicional se apoya en ella

02/11/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene con la ponencia "Repensar Europa" durante la celebración del Foro World in Progress Barcelona 2026, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 2 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Foro World in Progress Barcelona 2026, organizado por el Grupo Prisa bajo el lema «¿Qué impulsa el nuevo mundo?», celebra su tercera edición que reúne los días 2 y 3 de noviembre a más de 60 ponentes para analizar los cambios geopolíticos, económicos y tecnológicos, con especial atención al papel de Europa y América Latina. POLITICA David Zorrakino - Europa Press
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado de que la ultraderecha "se consolida allí donde la derecha tradicional decide apoyarse en ella", y que la derecha tradicional debe mirar a la historia para saber que, donde han blanqueado los pactos con la ultraderecha, se normalizan sus discursos y sus formas y acaba subsumida por estas posiciones.

Lo ha dicho este lunes en Barcelona, en su intervención en el foro World in Progress (WIP) de Prisa, y ha añadido que donde la derecha tradicional no ha tomado estas posiciones, este auge de la ultraderecha no ha sucedido, y lo ha ejemplificado con las posiciones del Donald Tusk en Polonia y Friedrich Merz en Alemania.

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"Hay algo que comparto con ellos, y es saber que hay líneas que evidentemente no se pueden cruzar", porque hacerlo, ha dicho, implica ir de la mano de fuerzas sometidas a la voluntad de dirigentes y oligarcas extranjeros.

"Son los que financian y marcan el rumbo a seguir a este movimiento ultraderechista que campa a lo largo y ancho del mundo", y ha pedido que en España no haya dudas a este respecto.

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"España se gobierna desde España, no desde Washington, no desde Tel Aviv, por supuesto no desde Moscú o Buenos Aires", ha añadido.

EL PAPEL DE LOS ALGORITMOS

Sánchez ha advertido de que la estrategia de lo que califica como la internacional ultraderechista traspasa fronteras porque se dedican a "tejer alianzas" para debilitar a Europa desde dentro, y que también han llegado a España.

Una de sus fórmulas, según ha afirmado, es mediante las redes sociales: "Es evidente que la inteligencia artificial y el diseño y la falta de transparencia de los algoritmos privilegian un tipo de debate sobre otros", algo que afecta a la conversación ciudadana y política.

LLAMA A REFORZAR EUROPA

El presidente ha advertido de que Europa se encuentra ante tres grandes amenazas: la guerra en Ucrania, la "competencia feroz entre China y Estados Unidos y las repercusiones que podría tener en el conjunto del mundo" y los costes del conflicto en Oriente Medio.

Frente a estas amenazas, Sánchez ha recetado unidad a Europa y ser fiel a sus valores fundacionales: "No está en decadencia, sino todo lo contrario. Es un faro moral para la humanidad, una tabla de salvación de derechos humanos, de democracia, de cohesión social y territorial".

POLÍTICAS DE VIVIENDA

También ha reivindicado que, a pesar de las dificultades, España ha tenido, en el ámbito económico, un buen desempeño comparado con el resto de países de Europa, y que "no hay que elegir entre avanzar y proteger, entre crecer y reducir emisiones".

"España demuestra con hechos que se puede crecer, que se puede crear empleo y, al mismo tiempo, reducir el déficit público y la deuda pública sin recortar ni sacrificar políticas públicas", aunque ha admitido que temas como la vivienda son una cuestión pendiente y muy acuciante.

En este sentido, ha reivindicado las políticas de vivienda de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona e intervenir en el mercado, algo que algunos partidos rechazan, y él ha criticado: "Se niegan de nuevo a intervenir con la ley de vivienda en un mercado que claramente es disfuncional respecto a la oferta y la demanda".

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