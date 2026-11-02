Sánchez anuncia que el Gobierno aprobará este martes ayudas para las víctimas del accidente de Urda

02/11/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el foro World in Progress (WIP) de Prisa.. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto de ayudas para las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo), tal como hizo tras el accidente de Adamuz (Córdoba). CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto de ayudas para las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo), tal como hizo tras el accidente de Adamuz (Córdoba).

Lo ha dicho este lunes en Barcelona, en su intervención en el foro World in Progress (WIP) de Prisa, donde ha vuelto a dar el pésame a los allegados de las víctimas mortales y se ha comprometido a estar a su lado y a acompañarles en el duelo, en los trámites, y en la búsqueda de respuestas "a lo que nunca debió suceder".

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Ha explicado que el decreto incluirá ayudas económicas; un mecanismo específico para anticipar indemnizaciones; activará los procesos de incapacidad temporal específico para las víctimas, y la puesta en marcha de oficinas de atención integral y personalizada en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas de los afectados.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)