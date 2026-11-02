Sadiq ha marcado 9 de sus 11 goles con el Valencia como visitante y le ha dado 13 puntos

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Valencia, 2 nov (EFE).- El tanto conseguido por el delantero del Valencia Umar Sadiq en el triunfo de su equipo este domingo en el campo del Elche (0-1) supone su undécimo gol liguero con la camiseta valencianista, el noveno a domicilio y aumentó a 13 los puntos que ha sumado el equipo con sus tantos.

El atacante nigeriano, que volvió a jugar después de estar apartado de los terrenos de juego dos meses por lesión, anotó el gol de la victoria en el minuto 69, ocho minutos después de entrar al campo en sustitución de Mafeo, y tras aprovechar una asistencia del neerlandés Arnaut Danjuma.

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Sadiq, que fue traspasado la temporada pasada en el mercado invernal procedente de la Real Sociedad tras haber estado cedido en el tramo final de la temporada 2024-2025, ha disputado desde entonces 39 encuentros y acumula 11 dianas.

Nueve de esos tantos los ha marcado lejos de Mestalla y tan solo uno de ellos fue estéril. El gol marcado esta misma campaña ante el Deportivo en Riazor, el primero del Valencia este curso, no pudo evitar la derrota por 3-1.

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El balance en el resto de compromisos en los que ha marcado ha sido de tres victorias y cuatro empates.

La temporada pasada anotó el tanto de la victoria en San Mamés (0-2), uno de los dos en el triunfo ante el Levante (0-2) y el del empate en Mallorca (1-1).

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En su primera campaña en el Valencia, se estrenó en La Cerámica (1-1), hizo un doblete en El Sadar (3-3) y marcó en Vallecas (1-1).

Las dos únicas veces que ha marcado ante su afición han sido también productivas y han supuesto sendos triunfos, ante el Valladolid (2-1) en la temporada 2024-2025 y frente al Girona (2-1) en el curso 2025-2026. EFE

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epb/nhp/jpd