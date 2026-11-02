PNV dice que el accidente de tren no puede pasar sin responsabilidad política: "¿Qué tiene que pasar para que se asuma?"

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El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que el accidentre de tren en Urda "no puede pasar sin responsabilidades políticas" porque "la sociedad necesita tener la sensación de que hay otro nuevo equipo" y se ha preguntado "qué tiene que pasar para que se asuman". Además, ha pedido reflexionar sobre "los descuentos masivos" en el transporte que pordían utilizarse "para el mantenimiento o mejora de infraestructuras viarias".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, el líder de la formación jeltzale ha afirmado que "todo el mundo" cree que el accidente ferroviario de Urda, en el que han fallecido 69 personas, "ha sido algo terrible e inasumible", pero "es que, además, llueve sobre mojado".

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"Hay dos accidentes tremendos en el mismo año y, más allá de las pérdidas de vida y todo el dolor que esto conlleva, el propio sistema de infraestructura de transporte español ha quedado en entredicho", ha señalado.

A su juicio, primero se debe hacer "un examen técnico exhaustivo" pero, además, "esto no puede pasar sin responsabilidades políticas" porque, al final, "la sociedad necesita también tener la sensación de que de hay otro nuevo equipo que va a hacer las cosas de una manera diferente".

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"No digo que el ministro o el secretario de Estado hayan tenido la responsabilidad directa como personas, pero tienen la política; y hacer como si no pasara nada, cuando hasta el presidente del gobierno ha manifestado que es un asunto absolutamente grave, no puede ser. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se asuman responsabilidades políticas?", se ha preguntado.

CENTRARSE

El presidente del PNV cree que en materia de infraestructuras, en el ministerio y respecto al teme da ferrocarriles "hay unas responsabilidades concretas".

En este punto, ha afirmado que los jeltzales no están en desacuerdo con los descuentos a los viajes más frecuentes de pasajeros que se desplazan por trabajo "o circunstancias equis".

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Considera, no obstante, que "lo que no puede ser estos descuentos masivos que se han ido haciendo durante años y año", y que "iba más a ser una especie de imagen del Gobierno. "Ese dinero se podía utilizar y nosotros, hemos insistido mucho sobre el mantenimiento o mejora de las infraestructuras viarias", ha apuntado.

A su juicio, sobre este asunto "también hace falta una reflexión" porque el sistema ferroviario de alta velocidad en España "ya tiene unos cuantos años" y empieza a "sentir los efectos del paso del tiempo". "Por lo tanto hace falta hacer una reflexión sobre todo", ha insistido.

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Aitor Esteban ha afirmado que tener una legislatura entera sin Presupuesto no es "evidentemente normal", pero "lo cierto es que no hay un mecanismo en la Constitución" y, ante "un bloqueo parlamentario, no había otras alternativas de gobierno y por lo tanto ha ocurrido lo que ha ocurrido".

Además, ha insistido en que el PNV ha defendido "muchas veces" que en el tema de descuentos de transporte "hay que hacer una reflexión, porque hacen falta muchos recursos para el mantenimiento de las infraestructuras".

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"Sí que deben subvencionarse aquellos de viajeros frecuentes pero una subvención sin tener en cuenta la renta, sin tener en cuenta la frecuencia de viaje, si es para trabajo o no o para lo que sea, me parece que lo que hace es drenar recursos que podrían utilizarse para otra cosa", ha concluido.