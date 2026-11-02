Piden a la Fiscalía medidas por los riesgos que afrontan los menores polizones en Melilla

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Melilla, 2 nov (EFE).- La asociación Mec de la Rue, que trabaja en Melilla con los menores migrantes y por los derechos de la infancia, ha reclamado ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo medidas urgentes por los riesgos que sufren los menores migrantes que tratan de llegar a Europa como polizones en los barcos para evitar “daños graves”.

La ONG ha presentado estas denuncias, a las que ha tenido acceso EFE, días después de que un menor de 14 años que vive en la calle en Melilla desde hace semanas tuviera que ser rescatado por los Bomberos y la Guardia Civil oculto bajo siete toneladas de chatarra en una batea en el puerto de Melilla en su intento de llegar a la península.

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Según Mec de la Rue, este menor accedió a Melilla el 31 de julio, en el repunte de presión migratoria que sufrió la ciudad desde la víspera tras la crisis de Ceuta, y a su juicio la situación es “de extrema gravedad” y requiere “una intervención urgente”, dadas las condiciones en las que se encuentra el centro de protección de menores de La Purísima.

La ONG denuncia que el centro no tiene suficientes medios materiales ni humanos para atender a los menores acogidos en Melilla, actualmente unos 330 según los últimos datos de la Ciudad Autónoma, lo que supone el cuádruple de su capacidad máxima, según la declaración de contingencia migratoria.

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Por la información de la que dispone Mec de la Rue, los menores comparten colchones y literas; carecen de intimidad, taquillas, ropa y calzado adecuado para esta época de frío; no están escolarizados ni cuentan con acompañamiento de personal educativo, situación que deriva en conflictos en el centro y lleva a decenas de menores a vivir en la calle para intentar acceder al barco como polizones.

La entidad ha mostrado su preocupación ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo por los “graves riesgos” para la integridad física de estos menores y advierte de que estos casos deben ser interpretados como “una señal de alarma” sobre su situación, de ahí su petición para que se abra una investigación, se adopten medidas urgentes y se les ofrezca “alternativas seguras”.

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“No podemos permitir que el paso del tiempo convierta una situación de especial vulnerabilidad en algo normalizado. No estamos hablando únicamente de deficiencias materiales, sino de niños y adolescentes que necesitan protección, educación, acompañamiento y adultos responsables que velen por su bienestar”, ha insistido.

Es la segunda vez en apenas tres semanas que esta entidad lleva ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo la situación del centro de acogida y los menores de calle en Melilla. EFE

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