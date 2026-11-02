Patryk Wasiak: "Jugar con Polonia debe suponer un impulso para crecer más en Ademar"

Guardar

Fernando Pérez Soto

León, 2 nov (EFE).- El lateral derecho polaco del Abanca Ademar Patryk Wasiak considera que la convocatoria con su selección absoluta para el doble compromiso de clasificación para el europeo 2028 ante Letonia y Rumanía debe suponer "un impulso para crecer más con el equipo", según señala en una entrevista con EFE.

PUBLICIDAD

Wasiak llegó al conjunto ademarista hace cuatro temporadas como cedido por el Kielce que dirigía Talant Dujshebaev para moldear un talento que le había hecho ser internacional con su selección en categorías inferiores.

Su progresión pareció estancarse al principio hasta el salto de esta temporada, en la que se ha convertido en el segundo máximo goleador del equipo, solo por detrás del extremo Gonzalo Pérez Arce, que encabeza la tabla de la Liga Nexus Energía ASOBAL.

PUBLICIDAD

"Es cierto que me había faltado dar ese salto, ser más consistente y regular", analiza el joven jugador de 21 años, quien considera que su mayor crecimiento esta temporada lo ha dado en la faceta ofensiva, pasando de un promedio de poco más de dos goles por encuentro hasta casi triplicarlo.

"He crecido más en ataque, tanto por la confianza que me está dando Luis -Puertas-, como por querer ser más importante para ayudar al equipo, y entiendo mejor lo que se espera de mí, aunque todavía me falta seguir mejorando en la defensa para convertirme en un jugador más completo", apunta.

PUBLICIDAD

El lateral zurdo de 22 años, que comparte posición con el leonés Edu Fernández, que ha estado condicionado en las primeras jornadas por una lesión en el isquiotibial que le hizo perderse varios partidos, ha aprovechado esta irrupción entre los mejores jugadores de la liga para confirmar las esperanzas que tenía depositadas en él el técnico vallisoletano Jesús Javier "Jota" González, desde mayo del pasado año seleccionador de Polonia.

"Quizá ahora al centrarse en exclusiva con la selección está pudiendo seguir más de cerca a todos los jugadores que estamos repartidos por diferentes equipos y, después de haber estado con él en una convocatoria donde no pude jugar, ahora puede llegar la oportunidad de estrenarme", comenta.

PUBLICIDAD

La selección polaca parece uno de los "gigantes dormidos" del balonmano europeo ya que no ha acabado de dar el salto definitivo a codearse con la élite en el continente.

Y ello a pesar de contar con equipos como Kielce o Wisla Plock, y con jugadores con armas suficientes para haberse metido de lleno en la pelea por las plazas de honor en los torneos.

PUBLICIDAD

"Todo el mundo se pregunta en Polonia porqué la selección parece que se ha estancado y no es capaz de entrar en el top8 a nivel europeo o mundial y, aunque es cierto que ha habido lesiones de jugadores importantes como el capitán Moreto o Szymon Sićko, junto a la ausencia por motivos personales Kamil Syprzak, deberíamos de poder aspirar a hacer grandes cosas y el próximo europeo -España, Portugal y Suiza- es la oportunidad", sostiene.

Precisamente la llegada de "Jota" González al combinado polaco pretende darle el sello que imprimen los técnicos españoles, "que es muy rico tácticamente, propio de la escuela vallisoletana, y que tiene diferencias con el estilo alemán, por eso se trata de ir conjuntando detalles para que el engranaje funcione", insiste.

PUBLICIDAD

La primera prueba importante llegará con el doble compromiso de clasificación esta semana, primero en cancha propia, el miércoles ante Letonia, y el más exigente el domingo en Rumanía, donde puede estar en juego la clasificación del grupo.EFE

fps/mr /jpd