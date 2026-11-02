Morcillo: “Estamos tranquilos y sabiendo que esta es la línea a seguir”

Guardar

Elche (Alicante), 2 nov (EFE).- El centrocampista del Elche Javier Morcillo aseguró que el equipo ilicitano está “tranquilo” a pesar de la última derrota ante el Valencia y convencido de que está en la “línea a seguir” para lograr los objetivos de la temporada.

El barcelonés afirmó que el equipo está ya centrado en romper su mala racha en el Martínez Valero, donde aún no ha ganado esta temporada, ante el Betis en la próxima jornada, si bien precisó que los malos registros como local no son algo que obsesione al vestuario.

PUBLICIDAD

“Veníamos en una buena dinámica y hay que aprovechar la buena versión para ganar al Betis”, reiteró en una rueda de prensa el centrocampista, quien no dio excesiva importancia a los problemas del Elche en su estadio.

“La realidad es que de esos partidos en casa dos han sido ante Barcelona y Madrid. Necesitamos a nuestra gente. Nos gusta venir aquí y, aunque los puntos digan lo contrario, preferimos jugar todos los partidos en el Martínez Valero que fuera de casa”, explicó Morcillo.

PUBLICIDAD

“No hay nadie que quiera más ganar en casa que nosotros. Sabemos todo lo que hace la afición por ayudarnos, pero por A o por B no se da. Ya queda menos para que se dé, porque llegará seguro”, añadió en alusión al primer triunfo como local.

El catalán justificó los problemas del Elche para superar a equipos que se encierran en su área al señalar que cualquier rival que juega en bloque bajo complica un partido, si bien admitió que la forma de interpretar estas defensas es algo que deben “mejorar”.

PUBLICIDAD

Por último, Morcillo lamentó la baja por problemas físicos del francés Thomas Lemar. “Esperemos que sea lo menos posible porque es evidente que es muy importante para este equipo”, sentenció. EFE

pvb/nhp/jpd