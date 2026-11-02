Moncayola: "Los dos goles del Dépor son evitables"

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A Coruña, 2 nov (EFE).- Jon Moncayola, centrocampista de Osasuna, se mostró muy crítico con la imagen de su equipo en Riazor, donde encajaron la segunda derrota consecutiva pese a adelantarse en el marcador con un tanto de Budimir.

“Es una pena porque nos hemos puesto por delante a pesar de los gordos errores que hemos cometido en la primera parte. Luego en la segunda parte ellos tenían el dominio y no hemos sido capaces de tener el balón ni de salir. Al final cuando estás tantos minutos metido en el área y no consigues dar dos pases, era cuestión de tiempo, además de que los goles son evitables. Habrá que corregir cosas y mejorar”, afirmó.

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El futbolista rojillo reconoció que el empate de Mario Soriano les hizo “mucho daño” porque a partir de ese momento no han sabido “salir de la presión y hemos tenido muchas pérdidas”.

“El equipo fuera de casa tiene que dar un paso adelante, pero en casa también. El líneas generales tenemos que dar un paso adelante como equipo porque la Liga está muy parecida al año pasado. Aquí ganando un partido ves las cosas diferentes, pero es necesario ganarlo y para eso hay que hacer muchas cosas bien”, comentó. EFE

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Dmg/jl