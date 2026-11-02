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Mella: “Estos tres puntos nos viene muy bien”

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A Coruña, 2 nov (EFE).- El atacante del Deportivo David Mella reconoció este lunes, tras remontar a Osasuna (2-1) en Riazor, que su equipo necesita romper la serie de seis jornadas sin ganar.

“Llevábamos unas cuantas jornadas sin sumar de tres, pero el equipo estaba trabajando muy bien y haciendo méritos para poder ganar. Hoy se ha visto a un buen Dépor, estamos muy contentos por la remontada”, indicó.

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El canterano, además, valoró cerrar la undécima jornada con 14 puntos, a solo tres de Europa y con una renta de cuatro sobre el Levante, que cierra la zona de descenso.

“Estos tres puntos nos vienen muy bien para meternos ahí arriba en la tabla. El equipo está en un buen momento, tenemos que seguir peleando. Esta victoria es un refuerzo anímico, ahora a disfrutar de esta victoria”, declaró. EFE

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dmg/fp

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