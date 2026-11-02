Mario Soriano: "Hemos hecho un partidazo, diría que el mejor de la temporada”

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A Coruña, 2 nov (EFE).- Mario Soriano, autor del primero de los dos goles del Deportivo ante Osasuna, no escondió la importancia de reencontrarse con la victoria porque venían de encadenar seis jornadas sin ganar.

“En los últimos partidos el equipo mostró una buena cara y competimos contra todos los rivales, algunos de nivel Champions, pero no hemos tenido esa pizca de suerte que se necesita. Pero hoy hemos hecho un partidazo, diría que el mejor de la temporada”, manifestó.

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El atacante destacó la capacidad de su equipo para sobreponerse al palo que supuso el gol del croata Budimir en la primera parte.

“Su gol es un pequeño error que hay que corregir, pero luego hemos insistido, hemos seguido atacando y el equipo no ha bajado los brazos en ningún momento. Era importante que no nos metiesen el segundo para seguir vivos en el partido y al final hemos conseguido esta victoria que necesitábamos”, indicó.

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Mario Soriano pidió “seguir por esta línea” porque considera que están haciendo “muchas cosas bien”, además de que ahora han recuperado a “una pieza muy clave” como Aubameyang.

“Es una pieza fundamental para nosotros, así que contentos por su vuelta y por la recuperación del resto de lesionados”, declaró el futbolista madrileño. EFE

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Dmg/jl