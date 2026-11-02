Los dieciséis equipos de Primera se incorporan a la lucha por la Copa

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Redacción deportes, 2 nov (EFE)-La Copa de la Reina de fútbol sala afrontará este martes y miércoles la segunda eliminatoria con la disputa de dieciséis encuentros a partido único y la participación de los equipos de la Primera FS Iberdrola, que se incorporan a una competición en la que siguen en carrera otros tantos conjuntos de la categoría de plata.

El objetivo será conseguir una de las plazas para la siguiente ronda y mantener vivo el sueño de alcanzar la fase final, prevista en Marín (Pontevedra) en abril.

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Entre los enfrentamientos destaca el que protagonizará el Martos FS Jaén Paraíso Interior, que recibirá este martes al STV Roldán, cuarto clasificado de la máxima categoría, a partir de las 20:30 horas. El conjunto jiennense tendrá una exigente prueba ante uno de los equipos consolidados de la élite nacional.

La jornada del martes contará también con la presencia del Futsi Atlético Navalcarnero, campeón de Liga la pasada temporada, que visitará al AE Penya Esplugues (20:00 horas), y del segundo clasificado liguero, el FSF Castro Bloques Cando, que jugará en la pista del Segosala (20:00).

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El miércoles entrarán en escena los dos finalistas de la última edición. El Arriva AD Alcorcón, subcampeón, visitará al Entrerríos Automatización (19:00), mientras que el campeón Melilla CD Torreblanca, actual líder liguero, se desplazará a la cancha del CFS Autoescola Urgell Linyola (20:30).

Partidos de la Copa de la Reina:

Martes, 3 de noviembre:

CD San Pablo Ibiza-Nueces de Ronda Atlético Torcal (20:00 horas).

AE Penya Esplugues Salvat Logística-Futsi Atlético Navalcarnero (20:00).

CD Segosala-FSF Castro Bloques Cando (20:00).

Martos FS Jaén Paraíso Interior-STV Roldán (20:30).

Lainco Esportiu Rubí FS-Cajasol Guadalcacín (20:30).

Solarmon Les Glòries CD La Concordia-Estrela Revoltosa Verín FSF (20:45).

Grupo Forma-T Vilalba FS-Gaitero Rodiles FS (21:00).

Almagro FSF-Poio Pescamar (21:00).

Miércoles, 4 de noviembre:

Entrerríos Automatización-Arriva AD Alcorcón FSF (19:00).

Valdetires Ferrol FSF-Wanapix Aldelis (20:00).

CFS Autoescola Urgell Linyola-Melilla CD Torreblanca (20:30).

UDC Txantrea KKE-Ourense Ontime (20:30).

Ence Marín Futsal-Les Corts UBAE (20:30).

Coviran UAPO Granada FS-MRB Móstoles FSF (20:45).

CD Leganés FS-AD Ceuta FC (21:00). EFE

jmd/jpd