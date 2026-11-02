La Palma sufre un nuevo apagón general que se suma a otros registrados en Canarias

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Madrid, 2 nov (EFE).- La isla de La Palma ha sufrido este lunes un apagón general que ha afectado a más de 50.508 puntos de suministro eléctrico, un episodio que se suma a otros ceros energéticos y cortes de electricidad registrados en la propia isla y en otros puntos del archipiélago en los últimos años.

La Palma sufrió varias incidencias en el suministro eléctrico el pasado año. El 8 de mayo, una avería en una subestación de la central de Los Guinchos dejó sin luz a 19.526 usuarios durante periodos de entre media hora y algo más de una hora y media, y el 14 de mayo se produjeron otros dos cortes en distintos puntos de la isla que afectaron a unos 9.000 y 10.000 clientes, respectivamente.

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El 10 de junio de 2025, la isla sufrió un nuevo apagón general que dejó sin electricidad a todo el territorio. El corte comenzó a las 17:32 horas y el suministro quedó restablecido al cien por cien poco antes de las 21:00 horas. El director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández, apuntó a la obsolescencia de los equipos de generación de la central eléctrica de Los Guinchos como principal responsable del cero energético y explicó que el disparo de un grupo generador provocó la caída del resto del sistema.

La última vez que se había registrado un apagón total en La Palma antes de ese episodio fue en marzo de 2018.

En el archipiélago, La Gomera también ha sufrido dos apagones generales en los últimos años. El primero fue el 30 de julio de 2023, cuando un incendio en las instalaciones de la central térmica de El Palmar, en San Sebastián de La Gomera, obligó a detener su actividad y dejó sin suministro eléctrico a los 15.313 puntos de suministro de la isla. El apagón se prolongó casi 60 horas.

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El 18 de enero de 2026, volvió a sufrir un cero energético tras la desconexión de los grupos de generación de la central de El Palmar. El incidente afectó a 15.610 clientes de Endesa. El cero energético duró 17 minutos y la recuperación completa del suministro se produjo aproximadamente tres horas después.

En Lanzarote y La Graciosa, un fallo en la subestación de Mácher provocó el 3 de octubre pasado un cero energético que llegó a afectar a unos 84.000 clientes. La incidencia comenzó a las 05:40 horas y el suministro quedó prácticamente restablecido a las 07:13 horas. El corte también provocó la parada temporal de las plantas desaladoras de ambas islas.

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Tenerife, por su parte, registró apagones generales en 2019 y 2020. El último dejó sin electricidad a la isla durante siete horas. En marzo de 2026 se puso en marcha la central eléctrica de emergencia de La Campana, situada en Santa Cruz de Tenerife, con capacidad para generar nueve megavatios en caso de necesidad. EFE