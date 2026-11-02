La familia de una de las víctimas del accidente sigue en el Centro de Atención de Toledo

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Toledo, 2 nov (EFE).- La familia de una de las víctimas del accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado miércoles en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos, permanece aún a la espera de noticias en el Centro de Atención a Familiares, ubicado en la Casa de Ejercicios 'El Buen Pastor', en Toledo.

Así lo ha indicado la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en una nota de prensa tras la celebración, este lunes, de una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), en el marco del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), que se mantiene en fase de emergencia -situación operativa 1- para la provincia de Toledo.

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Durante esta reunión, se ha informado de que también se mantiene, como desde el primer día, la asistencia a los familiares en el Centro de Atención en Toledo, donde este lunes continúa la familia de una víctima del siniestro.

Allí se han puesto a disposición de las personas que durante los últimos días han estado alojadas todos los recursos necesarios, como traslados, avituallamiento o asistencia psicológica que, a día de hoy, siguen prestando profesionales de las operadoras Renfe e Iryo, Cruz Roja y del Ministerio de Justicia en la sede de los juzgados de Toledo.

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Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico continúa gestionando y canalizando el avituallamiento a estos familiares, a través de la empresa pública Geacam, así como la entrega de productos de higiene y primera necesidad.

De igual modo, en el marco de esta reunión se ha informado de que el Centro Integrado de Datos mantiene en 69 el número de fallecidos, mientras que el de pacientes ingresados en hospitales de la región ha descendido a 29, de los cuales nueve permanecen en UCI y 20 en planta.

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El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue también pendiente del desarrollo de los trabajos en la zona cero del accidente ferroviario, donde prosiguen los trabajos de Policía Judicial y la retirada de vagones de los trenes siniestrados. EFE