La acampada de Sol amanece con menos tiendas y prepara su mudanza a los barrios

Guardar

Madrid, 2 nov (EFE).- La acampada de Sol ha amanecido este lunes con menos tiendas de campaña, después de que la mayoría de las comisiones anunciaran su progresiva disolución, la salida de la plaza de sus integrantes y la "mudanza" a los barrios.

La presencia de tiendas de campaña ha disminuido, especialmente las que rodeaban el pabellón de cristal que da acceso a la Estación de Cercanías de Sol y aquellas que se encontraban en la calle Arenal.

PUBLICIDAD

A las 12:00 horas, el movimiento 26S tiene previsto leer un "manifiesto reivindicativo político-social" con la intención de que las autoridades se responsabilicen de la situación que les "ha traído hasta aquí", indica la convocatoria del acto.

Este fin de semana la mayoría de las comisiones que han organizado la acampada en la Puerta de Sol de Madrid desde hace más de un mes en defensa del derecho a la vivienda, autodenominadas Acampada 26S, anunciaron esta disolución y "mudanza" a los barrios con la finalidad de preparar la huelga general del 11 de noviembre.

PUBLICIDAD

Esta decisión se produjo después de que la Delegación del Gobierno enviase la semana pasada un correo electrónico a la comisión de asesoría legal de la acampada en Sol para comunicarle que "podría resultar legítimo ponerle fin" a la concentración.

"Desde Acampada 26S, comenzamos la llamada mudanza a los barrios para transmutar en un movimiento social y de clase trabajadora, comprendido como Movimiento 26S", con el objetivo de "preparar la huelga general" señaló un comunicado del movimiento Acampada 26S, al que tuvo acceso EFE.

PUBLICIDAD

EFE

agr/ie

(foto)(vídeo)