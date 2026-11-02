Jorge de Frutos recupera su mejor versión en un momento delicado

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Madrid, 2 nov (EFE).- Tres goles en los dos últimos partidos han devuelto la mejor versión del atacante segoviano Jorge de Frutos, que, tras un inicio algo irregular, se ha erigido en uno de los protagonistas del resurgir del Rayo Vallecano, que frente al Celta de Vigo recuperó su mejor versión para impulsarse en la clasificación.

Jorge de Frutos disfrutó la pasada temporada del mejor curso de su carrera. Disputó 53 partidos, marcó doce goles, dio cuatro asistencias, jugó la final de la Liga Conferencia y, hasta el último momento, tuvo opciones de ir con la selección al Mundial tras su debut contra Turquía.

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Esta temporada, llamado a ser uno de los líderes del equipo en la faceta goleadora, no estaba teniendo excesivo protagonismo en el primer tramo. Los dos primeros partidos ligueros contra el Sevilla y el Alavés los disputó íntegros pero los siguientes seis no terminó ninguno. En todos fue sustituido en la segunda parte y contra el Real Racing Club de Santander incluso fue expulsado.

La pasada semana, en el primer partido contra el Recreativo de Huelva de la Copa del Rey, marcó uno de los tres goles de su equipo y cuatro días después, contra el Celta de Vigo, con los puestos de descenso rondando, fue el gran protagonista al marcar dos goles de bella factura.

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"A Jorge le he dicho que me alegro mucho por él porque también merecía sentir un partido así de redondo. Le he dicho que ha hecho un grandísimo partido y un grandísimo trabajo, más allá de los goles", dijo tras el partido su entrenador, Beñat San José, que se fundió en un caluroso abrazo con su jugador en el césped para felicitarlo por su trabajo.

Esos tres goles seguro que suponen una buena dosis de confianza para Jorge de Frutos, un jugador que para el cuerpo técnico es importante y del que se espera mucho, tanto en la faceta anotadora como en los recursos que puede proponer en ataque.

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La próxima jornada, el Rayo se desplaza hasta San Sebastián para medirse a la Real Sociedad en Anoeta. EFE