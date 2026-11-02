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Hoy será noticia. Martes, 3 de noviembre

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ACCIDENTE FERROVIARIO

Puente comparece este martes en el Congreso por Urda tras aprobar ayudas para las víctimas

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Madrid (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, llevará este martes un informe sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo) al Consejo de Ministros, que aprobará un decreto de ayudas para las víctimas, tras lo cual comparecerá por la tarde en el Congreso para dar explicaciones de su gestión en esta tragedia.

El decreto de ayudas que ya tiene listo el Ejecutivo está basado en el que aprobó tras el accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y duplica las indemnizaciones del seguro obligatorio de viajeros (SOV), con lo que la compensación automática máxima por fallecido alcanzaría los 216.364,68 euros.

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ELECCIONES GENERALES

Se relanza la precampaña marcada por la tragedia ferroviaria

Madrid (EFE).- Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las candidaturas proclamadas para las elecciones del 29N, se relanza una precampaña marcada por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) y con todos los focos en el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Así mismo, el Tribunal Supremo estudia si extiende la suspensión cautelar del derecho al voto de cara al 29N a los hijos de los nacionalizados por la conocida como ley de nietos.

PREMIO CERVANTES

El Premio Cervantes 2026, el más importante de las letras hispanas, se falla este martes

Madrid (EFE).- El Premio Cervantes 2026, el más importante galardón de las letras hispanas, concedido por el Ministerio de Cultura de España, se dará a conocer este martes y entre los favoritos suenan nombres como Rosa Montero, Leonardo Padura o Gioconda Belli.

Desde que se concedió por primera vez en 1976 a Jorge Guillén, solo seis mujeres lo han recibido -la última, la uruguaya Cristina Peri Rossi, en 2021-, por lo que cobran fuerza las posibilidades de que sea una escritora la reconocida este año.

EDUCACIÓN HUELGA

Las protestas por la educación volverán a teñir Madrid de verde tras el parón por el luto

Madrid (EFE).- La huelga indefinida de los docentes no universitarios madrileños continuará en su tercera semana tras la suspensión de las movilizaciones previstas por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), mientras que las seis universidades públicas de la región se incorporarán a las protestas con dos jornadas de paro el miércoles 4 y el jueves 5.

Desde este martes, la marea de camisetas verdes con el lema 'Escuela pública de todos, para todos' volverá a recorrer las calles de Madrid.

ENVEJECIMIENTO ESPAÑA

El CSIC presenta el informe 'Un perfil de las personas mayores en España 2026: envejecimiento, salud y bienestar en cifras'

Madrid (EFE).- El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) presenta este martes el informe 'Un perfil de las personas mayores en España 2026: envejecimiento, salud y bienestar en cifras'.

El informe ofrece una radiografía completa del envejecimiento en el país, combinando datos demográficos, de salud, economía, cuidados y digitalización.

GRAN CONSUMO

Presentación de su Barómetro del Hurto de la distribución comercial 2026

Madrid (EFE).- La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) presenta este martes su Barómetro del Hurto de la distribución comercial 2026.

Un informe que desvela las pérdidas económicas, los productos más sustraídos y los perfiles que se esconden tras esta práctica.

GASTRONOMIC FORUM

El salón Gastronomic Forum Barcelona celebra su segunda jornada

Barcelona (EFE).- El salón Gastronomic Forum Barcelona celebra este martes su segunda jornada analizando cómo las barras gastronómicas están redefiniendo la experiencia en la restauración.

Barras gastronómicas que fomentan la interacción cocinero-cliente y, todo ello, en un contexto de creaciones culinarias en las que cobran relevancia los elementos estéticos y la tradición.

ARQUEOLOGÍA PREHISTORIA

Presentan el hallazgo del único esqueleto completo de un león de las cavernas

Irun (Gipuzkoa) (EFE).- Presentación del hallazgo del único esqueleto completo de un ejemplar joven de león de las cavernas (Panthera spelaea) encontrado hasta ahora en la Península Ibérica.

Esqueleto que se exhibe por primera vez tras ser localizado por un grupo de espeleólogos en una galería de una cueva de Mutriku (Gipuzkoa).

EL TIEMPO

Martes de descenso térmico, con lluvia en Canarias, Baleares y litorales mediterráneos

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes una bajada de las temperaturas máximas en la Península y Baleares, que será notable en la mitad norte. En los litorales mediterráneos, Baleares y Canarias se esperan precipitaciones o chubascos fuertes.

Un anticiclón centrado sobre las islas británicas favorecerá la entrada de aire frío en la Península y la inestabilización en el litoral mediterráneo, con cielos que estarán poco nubosos o con nubes altas en gran parte del territorio.

EFE

plv

 

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