Hidalgo: “Ha sido un subidón grande”

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A Coruña, 2 nov (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, no escondió su alegría por la victoria de su equipo frente a Osasuna en Riazor, donde rompieron una racha de seis jornadas sin ganar.

“Ha sido un subidón grande, más que merecido por lo que se ha visto en el partido desde el primer minuto. Hemos sido capaces de darle la vuelta a una situación que podía ser recurrente, creo que ahí hemos hecho un gran trabajo y hemos tenido la calma suficiente para no suicidarnos porque te podía llevar a encajar un segundo gol”, comentó.

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En rueda de prensa, destacó la “fe” de sus jugadores para creer en la victoria pese al “mazazo” que supuso el gol de Budimir en la primera parte.

“En la segunda parte hemos puesto todo lo que teníamos y un poco más con la posición de David. El equipo ha creído, ha estado siempre vivo en el partido y eso nos ha permitido darle la vuelta. Con tan poco no podemos recibir esos goles, cerrar la portería es una de nuestras premisas”, avisó.

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Hidalgo tildó de “profesional increíble” al veterano delantero Aubameyang porque “ha sacrificado muchas cosas en estos días” para acelerar su recuperación, y desveló que la decisión de que el uruguayo Josema Giménez luciera el brazalete de capitán salió de Yeremay.

“Eso habla muy bien de la conciencia que tiene Yere de lo que significa ser capitán y lo que significa hablar con el árbitro”, desveló el preparador deportivista, quien confesó que Aubameyang es un jugador “diferencial” en LaLiga.

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dmg/fp