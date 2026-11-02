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Feijóo denuncia que aún hay "15.000 invasores" en Ceuta y promete "firmeza" con la inmigración y Marruecos

30/10/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una reunión con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios, en la sede del PP, a 30 de octubre de 2026, en Madrid (España). Esta reunión con expertos del sector ferroviario se produce dos días después del accidente ferroviario en Urda (Toledo) en el que este miércoles, 28 de octubre, un AVE de Renfe arrolló a un Iryo que se encontraba parado en la vía después de un fallo del sistema LZB provocando la muerte de al menos 69 personas. POLITICA Marta Fernández - Europa Press
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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este lunes que todavía permanecen en Ceuta 15.000 personas que entraron ilegamente por la frontera en verano, ha reprochado al Gobierno que no haya realizado ninguna gestión diplomática con Marruecos para resolver esta situación y promete actuar con "firmeza" ante la crisis migratoria y en las relaciones con Marruecos.

"¿Cómo es posible que todavía haya 15.000 invasores en Ceuta y que el Gobierno haya sido incapaz de sentarse con las autoridades marroquíes y gestionar este asunto? Allí sigue todo igual", ha manifestado Feijóo durante una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

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El dirigente 'popular' ha reivindicado el trabajo realizado por su partido en las instituciones europeas y ha señalado que contribuyó a que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmase en su discurso sobre el estado de la Unión que atacar Ceuta suponía atacar Europa y condenó "la invasión".

En este sentido, ha apuntado que dirigentes de otros países europeos, como Alemania y Austria, le trasladaron su "sorpresa" porque el PP solicitase un pronunciamiento en defensa de la integridad territorial española mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez no consideraba que esta estuviera siendo atacada. "Es el mundo al revés", ha lamentado.

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FIRMEZA CON MARRUECOS Y RETORNO DE MIGRANTES

Feijóo ha garantizado su disposición a mantener relaciones de "buena vecindad y lealtad" con Marruecos, aunque ha insistido en que la "firmeza es una exigencia para cualquier presidente del Gobierno". "Marruecos lo sabe", ha afirmado, además de asegurar que ha mantenido esta posición en todas sus interlocuciones relacionadas con el país vecino.

Asimismo, ha defendido la necesidad de una gestión diplomática entre España y Marruecos para resolver la situación de Ceuta y proceder al retorno de estas personas a su país. En este contexto, ha asegurado que España ha sido el único país que no ha firmado el reglamento europeo de retorno.

El candidato del PP también se ha referido a una nueva directiva de emergencia en la que trabaja la Unión Europea para situaciones en las que se instrumentaliza la inmigración con el objetivo de alterar una frontera o invadir un país. Así, ha indicado que en esos supuestos debe procederse al retorno automático de adultos y menores al país de origen y a la suspensión del derecho de asilo. "Esto es lo que tenemos que hacer, y esto es nuestro trabajo", ha sostenido.

RECUPERAR LA REPUTACIÓN INTERNACIONAL

Por otra parte, Feijóo ha reconocido que España atraviesa un momento de "extraordinaria dificultad" y ha asegurado que ha perdido una "enorme reputación internacional", aunque se ha mostrado convencido de que podrá recuperarla si se produce un cambio de Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

En concreto, ha señalado que un Ejecutivo respaldado por una mayoría sólida en el Congreso y el Senado "permitiría impulsar reformas y recuperar una política exterior basada en los intereses de España, en lugar de los intereses particulares del presidente del Gobierno".

Finalmente, el líder del PP ha abogado por recuperar el diálogo en el Congreso sobre las posiciones internacionales de España, reforzar las relaciones con sus aliados y desarrollar una política seria en la Unión Europea. "La reputación que hemos perdido la vamos a volver a ganar en meses", ha asegurado.

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