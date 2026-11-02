Esteban afirma que son unos comicios "complejos" para PNV pero cree que lograrán grupo y serán "protagonistas"

27/02/2026 El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, durante el Fórum Europa-Tribuna Euskadi, en el Hotel Ercilla, a 27 de febrero de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El encuentro ha sido organizado por Nueva Economía Fórum. POLITICA H.Bilbao - Europa Press

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El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha reconocido que las elecciones generales siempre son "difíciles" para el PNV y las del 29 de noviembre son "más complejas" por "la polarización" existente entre PP y PSOE, pero se ha mostrado convencido de que lograrán grupo parlamentario y seguirán siendo "protagonistas".

En una entrevista a Telecinco, recogida por Europa Press, el líder jeltzale, cuestionado por el apoyo que el PNV ha dado al gobierno de Pedro Sánchez y por si les está pasando factura, Aitor Esteban ha indicado que "la legislatura daba lo que daba" y ha añadido que el PNV "no estaba ni en la legislatura anterior", -ni lo estará en la próxima-, dispuesto "a dar apoyo a una mayoría en la que forme parte Vox".

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Según ha apuntado, Vox es un partido que "no cree en el sistema, que quiere eliminar las autonomías" y que ha dicho públicamente que "quiere ilegalizar" al PNV. "Por lo tanto, ahí nosotros no vamos a estar", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que la única alternativa era esa "mayoría tan variopinta" que ha ido "a trancas y barrancas y muchas veces a disgusto de unos y otros avanzando sobre la legislatura".

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ELECCIONES "DIFÍCILES"

Esteban ha señalado que ahora hay que esperar a ver qué es lo que ocurre en las próximas elecciones, que ha reconocido que son una elecciones "muy difíciles" para el PNV y, además, en estas circunstancias es todavía "más complicado y complejo" por la "polarización que hay "entre unos y otros, entre PP o PSOE por quién va a alcanzar la presidencia del Gobierno". "Eso lo hace todavía más difícil", ha añadido.

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Esteban ha manifestado que el PNV aspira a conseguir grupo parlamentario y se ha mostrado convencido de que lo van a lograr. "Y hay que explicarle a la gente que estas elecciones no son sólo para elegir presidente", ha indicado.

Ante las encuestas que dan a EH Bildu un mayor número de escaños que el PNV, que podría tener dificultades para mantener el grupo parlamentario, Esteban ha indicado que "ha visto en el Congreso a Bildu con siete, PNV con 5, Pablo Iglesias ganando e Euskadi en otras elecciones y el PSOE ganando en otros ocasiones".

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No obstante, el líder jeltzale ha remarcado que el PNV "siempre ha estado allí, con grupo parlamentario" y han sido "protagonistas". "Y eso es a lo que aspiramos y algunas encuestas nos dan el grupo parlamentario y otras no, la que no nos da, lo que anuncian, y creo que eso está pasando en gran parte de las sociedades, es que hay bastantes dudas. Un 43% de votantes que no sabe exactamente qué es lo que van a hacer el día de las elecciones", ha manifestado.

El dirigente del PNV ha señalado que han pasado "muchas pantallas" y ha citado la crisis migratoria de Ceuta, el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen, la violencia en las calles y ahora el accidente ferroviario. "Parece que desaparecen esas pantallas que han ido apareciendo y vuelve a haber otro tema sobre la mesa. No sé qué es lo que va a ocurrir, yo estoy convencido de que vamos a sacar el grupo parlamentario", ha remarcado.

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Esteban ha trasladado a la ciudadanía que no son unas "elecciones presidenciales" y no es votar "si va a ser Feijóo o va a ser Sánchez" el presidente, sino que lo que se vota es "quiénes van a estar representando los intereses de las personas, de la ciudadanía durante los próximos cuatro años".

"Y en el caso de Euskadi, que tenemos una agenda propia, pues es muy importante que esté representada con gente que tenga muy presente esa agenda como sus prioridades", ha concluido.

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