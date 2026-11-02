Espana agencias

El Real Madrid vuelve a sumar seis victorias consecutivas un año después

Guardar

Madrid, 2 nov (EFE).- Ante el Racing de Santander, el Real Madrid sumó su sexta victoria consecutiva, una racha que no conseguía en partidos oficiales desde hace justo un año, tras vencer a Kairat Almaty, Villarreal, Getafe, Juventus, Barcelona y Valencia, y que entonces se truncó en la Liga de Campeones contra el Liverpool.

La secuencia actual de los de Jose Mourinho comenzó justo después del parón de selecciones. El Real Madrid se fue a la ventana FIFA con dos derrotas en el primer tramo de la temporada, la última de ellas en el último partido antes del parón, en el Metropolitano, contra el Atlético de Madrid.

PUBLICIDAD

A la vuelta de los encuentros internacionales, el conjunto merengue empezó el siguiente tramo del curso recibiendo al Villarreal en el Santiago Bernabéu. El cruce se saldó con una victoria por la mínima con un gol de Yan Diomande y una tarjeta roja y cuatro partidos de sanción para Vinícius.

Desde entonces, el Madrid ha acumulado seis triunfos consecutivos, además del Villarreal (1-0), ante Roma (3-4), Sevilla (4-1), Leipzig (4-1), Barcelona (1-2) y Racing (0-3). El siguiente reto para los de Mourinho son dos encuentros en cuatro días: sendas visitas al AEK de Atenas el miércoles y al Valencia el sábado, antes de un nuevo parón de selecciones.

PUBLICIDAD

Hace justo un año, el 1 de noviembre de 2025, el Real Madrid, entonces entrenado por Xabi Alonso, sumó también su sexta victoria consecutiva, ganando todos los encuentros desde el 30 de septiembre de ese mismo año.

El equipo blanco goleó al Kairat Almaty (0-5), se impuso en casa al Villarreal (3-1), ganó por la mínima en la visita al Getafe (0-1) y en el Bernabéu a la Juventus (1-0), superó al Barcelona en el 'Clásico' (2-1) y remató con una nueva goleada, en este caso frente al Valencia (4-0).

Entonces, el Real Madrid era líder de LaLiga EA Sports, con cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona, y colideraba en la Liga de Campeones, con pleno de puntos, empatado en la primera posición con PSG, Bayern, Inter y Arsenal.

Sin embargo, todo cambió en el mes siguiente. Entre el 4 de noviembre y el 10 de diciembre, el Madrid disputó ocho partidos, con un balance de dos victorias, tres empates y tres derrotas. Solo ganó al Olympiacos en Grecia y al Athletic Club en Bilbao.

Sumó un punto frente al Rayo Vallecano, el Elche y el Girona, y sucumbió ante el Liverpool, el Celta de Vigo y el Manchester City. El 11 de diciembre, los de Xabi Alonso estaban cuatro puntos por detrás del Barcelona en LaLiga y eran séptimos en la máxima competición europea.

Antes de eso, en el arranque de la 2025/2026, el Madrid había enlazado siete triunfos consecutivos, racha truncada en el derbi contra el Atlético de Madrid. Una historia que debe servir al equipo de Jose Mourinho como advertencia para no echar a perder en las próximas semanas el trabajo de las anteriores. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crema de berenjena, un puré diferente ideal para una cena ligera entre semana

La berenjena es la protagonista de este saludable primer plato, una hortaliza baja en calorías que aporta cantidades considerables de elementos antioxidantes y fibra

Crema de berenjena, un puré diferente ideal para una cena ligera entre semana

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Al menos 7 personas fallecidas en una patera que se dirigía a Canarias: cinco cuerpos fueron arrojados al mar

En la embarcación viajaban 132 personas, según ha informado Salvamento Marítimo

Al menos 7 personas fallecidas en una patera que se dirigía a Canarias: cinco cuerpos fueron arrojados al mar

Así están las encuestas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo): la remontada del PSOE de Pedro Sánchez se frena en seco tras perder 450.000 votos en tres días

Las encuestas sitúan al bloque de PP y Vox por encima de los 200 diputados, un resultado muy superior a los 176 que marca la mayoría absoluta

Así están las encuestas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo): la remontada del PSOE de Pedro Sánchez se frena en seco tras perder 450.000 votos en tres días

Estupefacción por la expulsión de Ivana Icardi de ‘Supervivientes All Stars 3’: “Era finalista, lo ha dado todo en las pruebas”

El reality de Telecinco encara su recta final con una eliminación inesperada que ha desatado las críticas de los espectadores y deja a Chiqui, Asraf y Yola Berrocal ante unas nominaciones decisivas

Estupefacción por la expulsión de Ivana Icardi de ‘Supervivientes All Stars 3’: “Era finalista, lo ha dado todo en las pruebas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así están las encuestas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo): la remontada del PSOE de Pedro Sánchez se frena en seco tras perder 450.000 votos en tres días

Así están las encuestas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo): la remontada del PSOE de Pedro Sánchez se frena en seco tras perder 450.000 votos en tres días

Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda en Toledo y hay activas tres denuncias por desaparición: dos australianos y un japonés

Miriam González se desmarca de las decisiones de Albert Rivera al frente de Ciudadanos: “Su dirección se equivocó y acabó reproduciendo comportamientos que sus bases querían eliminar”

La precampaña se relanza con cambios en la estrategia tras el desastre ferroviario: Feijóo reúne a sus barones mientras ataca en los tribunales y Sánchez cierra filas con Puente

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

ECONOMÍA

La IA no destruye empleo en las empresas españolas: casi el 30% de las compañías agrícolas y de construcción ya la utiliza

La IA no destruye empleo en las empresas españolas: casi el 30% de las compañías agrícolas y de construcción ya la utiliza

Cataluña sufrió menos la subida de alquileres gracias a la regulación de los precios de la ley de vivienda, pero perdió una de cada cinco ofertas de pisos

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

La cesta de la compra se encarece hasta 28 euros si no eliges marca blanca: el champú de fabricante cuesta un 861% más

DEPORTES

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

El Real Madrid asalta el Sardinero, mientras Diomande sigue postulándose a titular en banda izquierda y hace olvidar a un sancionado Vinicius

Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones