El decreto por el accidente de Urda prevé bajas específicas y anticipar indemnizaciones

Guardar

Barcelona, 2 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el real decreto para los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) contemplará ayudas con una cuantía que "doblará" el seguro obligatorio de pasajeros y un mecanismo específico de anticipo de indemnizaciones.

En el marco del World in Progress, Sánchez ha explicado que el real decreto que mañana martes aprobará el Consejo de Ministros también incluirá un procedimiento de incapacidad temporal específico para dar "cobertura mejorada" a las víctimas del accidente y la puesta en marcha de oficinas de atención integral y especializada en las comunidades de residencia de los afectados. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo) (Audio)