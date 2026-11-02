El Albacete mejora sus números goleadores en dos partidos

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Albacete, 2 nov (EFE).- El Albacete ha mejorado sus números goleadores en las dos últimas jornadas en las que, además, ha enlazado dos triunfos consecutivos.

Los pupilos de Joseba Etexeberría habían marcado seis goles en las diez primeras jornadas y, sin embargo, en las dos últimas han sido capaces de conseguir cuatro tantos ante Eldense y Sabadell.

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La producción ofensiva ha evolucionado gracias a un sistema basado en una presión alta a la primera línea defensiva rival, lo que ha posibilitado que el cuadro blanco robe más balones y se aproxime con más claridad al área rival.

El preparador vasco del Albacete ya avisó de que esta premisa era "innegociable", toda vez que los números físicos, tras someterlos a diferentes pruebas en entrenamientos, demostraron que la plantilla blanca estaba capacitada para afrontar esta exigente manera de jugar.

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La fórmula ha revitalizado a un Albacete que ya no es último clasificado, porque atesora siete puntos y se encuentra a cuatro de la zona de permanencia de descenso tras un nefasto inicio de temporada que le llevó a sumar un solo punto de los treinta en juego en las diez primeras jornadas. EFE

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