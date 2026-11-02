Descartan que el asesinato de una mujer en Murcia sea un caso de violencia machista

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Murcia, 2 nov (EFE).- La Policía Nacional descarta la hipótesis de violencia machista en el asesinato este lunes de una mujer en el barrio de La Fama de Murcia a manos de un hombre que ya ha sido detenido, han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 9:30 horas de hoy en la calle Santa Rita, en un bloque de cuatro pisos, cuando por causas que están siendo investigadas por la Policía Judicial el acusado propinó varias cuchilladas a la víctima y se dio a la fuga.

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Unas dos horas después, el sospechoso fue detenido y trasladado a dependencias policiales, donde permanecerá hasta su puesta a disposición judicial.

La Policía Nacional acordonó la zona, situada en un barrio asociado a la conflictividad social y al menudeo de drogas, para recoger pruebas del crimen, y no descarta que su motivación estuviera relacionada con el consumo de estupefacientes.

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El teléfono 112 recibió una llamada de auxilio desde el barrio y movilizó a efectivos sanitarios, que solo pudieron certificar el fallecimiento de la mujer.

Las fuentes han precisado que el detenido y la víctima no mantenían relación sentimental y que ambos son de nacionalidad española. EFE

(foto) (vídeo)