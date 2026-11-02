Cambio de juego: el Mundial 2030 aterriza en 'streaming' y redefine el negocio audiovisual

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Javier Rodrigo

Pamplona, 2 nov (EFE).- El próximo Mundial de fútbol, en 2030, se emitirá de forma exclusiva en Netflix, una plataforma que ha sorprendido al sector audiovisual comprando los derechos de emisión del campeonato. La noticia ha supuesto un punto de inflexión en el desarrollo acelerado de los servicios de 'streaming', que ya compiten de tú a tú e incluso superan a las grandes cadenas tradicionales de televisión.

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Esto no quiere decir que no vayamos a poder ver algunos partidos sin tener que rascarnos el bolsillo. Los encuentros de la selección española y algunos de cuartos, las semifinales y la final se seguirán emitiendo en abierto en TVE o en otro operador, como Mediaset, que ofreció el Mundial 2020, que España ganó por primera vez.

Pero Netflix sí ha comprado los derechos para emitir los 104 partidos del Mundial de 2030 vía 'streaming', lo que supone un cambio de paradigma en el sector. Y no es un hecho aislado: YouTube se ha hecho con los derechos de emisión de la gala de los Óscar desde 2029; Disney Plus ha adquirido los derechos de la Super Bowl, y Prime Video ha hecho lo propio con la gala de los Emmy.

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Para entender el movimiento de Netflix hay que mirar al conjunto del sector del 'streaming' y del audiovisual, ha explicado a EFE Enrique Guerrero, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, quien ha destacado que asistimos a un proceso de convergencia entre la televisión tradicional y las plataformas de 'streaming'.

"Cada vez se parecen más, porque no es que se parezcan, es que es lo mismo, es televisión", ha enfatizado.

En ese proceso de convergencia, ha dicho, los operadores de televisión tradicionales "han descubierto que las plataformas de 'streaming' no solo son competidores, sino que también pueden ser aliados mediante alianzas estratégicas" como las firmadas por Netflix con Atresmedia y TVE para ofrecer contenidos de estos operadores.

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Guerrero ha comentado que el auge de las plataformas ha provocado una "sobreabundancia de contenidos siempre disponibles". De hecho, ha subrayado, a alguien que nazca hoy, si se le pone delante una pantalla, no tendría tiempo a lo largo de su vida de ver todo el contenido existente en 'streaming'.

El profesor ha puesto de relieve asimismo el éxito de los contenidos verticales, por los que apuestan aplicaciones como TikTok, operadores de televisión y las propias plataformas de 'streaming' porque "son historias grabadas en vertical, diseñadas para el 'scroll'. Y el 'scroll' tiene un gran poder de adicción, lo que también plantea ciertos problemas éticos".

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"Esto es una batalla por la atención. Hay mucha oferta, quieren nuestra atención y fidelizarnos y el contenido vertical lo está consiguiendo. Y es una puerta de entrada también para el público joven", ha señalado.

También ha advertido sobre un gran operador, que es YouTube y que ahora mismo, en 'streaming', es el "líder absoluto", por encima de Netflix.

El "gran proyecto de futuro" de Google para YouTube es que se convierta, a la hora de buscar contenidos audiovisuales, en lo que el buscador es para la información general, es decir, "el 'hub', el 'gatekeeper', el agregador de contenidos" de referencia en nuestras pantallas. EFE

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