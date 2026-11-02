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Arrasate: "Es una derrota muy dolorosa"

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A Coruña, 2 nov (EFE).- El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, calificó de “muy dolorosa” la derrota de su equipo ante el Deportivo, que remontó con un gol de Nsongo Bil en el minuto 87 el tanto de Budimir en el primer tiempo.

“Creo que hemos empezado mal, con un par de regalos donde Sergio creo que ha estado brillante y nos ha mantenido en el partido. A partir de ahí, hemos ido creciendo y hemos hecho el gol en una presión alta. Creo que hemos terminado bien el primer tiempo”, analizó.

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“Sabíamos que el Dépor en la segunda parte nos iba a achuchar, que tenía cambios para cambiar el guion del partido y creo que el gol otra vez nos hace mucho daño porque es un balón que tenemos controlado en el centro del campo, la perdemos, una falta un poco dudosa y Soriano hace el gol”, continuó.

En rueda de prensa, el técnico vizcaíno dijo que, tras el 1-1, a su equipo le faltó “tener más balón, tener más secuencias para poder defender mejor” porque se hundieron demasiado.

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“Al final, cuando estás defendiendo tanto tiempo… Adama hace una buena acción individual, un buen centro y el gol. Para nosotros es una derrota muy dolorosa. Fuera de casa, el otro día encajamos dos, hoy otra vez dos. Además, hoy con el agravante de que hemos empezado ganando el partido y necesitamos ser más sólidos fuera de casa porque, si no, es muy difícil puntuar”, subrayó. EFE

dmg/jl

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