Albiol afirma que el Gobierno está "perdido" y acusa a Sánchez de utilizar a Puente como su "escudo político"

18/10/2026 El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (i), durante un acto de precampaña del PP, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 18 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Feijóo intensifica su presencia en Cataluña con este gran acto en Barcelona y el anuncio del fichaje de Xavier García Albiol como cabeza de lista de las elecciones generales del 29 de noviembre. POLITICA Kike Rincón - Europa Press

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El alcalde de Badalona y cabeza de lista del PP por Barcelona para las elecciones generales, Xavier García Albiol, ha asegurado este lunes que el Gobierno está "perdido" tras el accidente de Urda y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pretender utilizar al ministro de Transportes, Óscar Puente, como "escudo político" para evitar que le alcancen las responsabilidades por lo ocurrido en el Ministerio durante esta legislatura.

En declaraciones a los medios en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Albiol ha calificado de "temerarias" de Puente sobre la posibilidad de cerrar la conexión ferroviaria entre Madrid y Barcelona. "Si resulta necesario adoptar esa decisión, debe hacerse sin generar previamente alarma entre los ciudadanos. Si se tiene que cerrar, se cierra y, si no, no tienes que asustar a la gente", ha manifestado.

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A juicio del alcalde, estas declaraciones demuestran que los responsables del Gobierno "están perdidos" y "no tienen ni idea", al tiempo que ha vinculado la situación con las consecuencias de "una utilización política de Adif", empresa pública responsable de las infraestructuras ferroviarias.

SÁNCHEZ, RESPONSABLE DE LO OCURRIDO EN ADIF Y TRANSPORTES

Preguntado por la posible dimisión del ministro, Albiol ha señalado que existen situaciones en las que las responsabilidades políticas son "obvias" y no deberían necesitar mayores explicaciones.

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En este sentido, considera que su salida debería producirse por decisión propia o del presidente del Gobierno, aunque ha acusado a Sánchez de intentar mantenerlo en el cargo para evitar asumir responsabilidades. "Pretende, bajo mi punto de vista, utilizar a Puente como escudo, como escudo político, para que no le llegue la responsabilidad", ha afirmado.

Finalmente, el dirigente popular ha responsabilizado directamente a Sánchez de lo ocurrido en Adif y en Transportes durante esta legislatura, ya que fue él quien decidió los nombramientos de sus responsables y puso al frente de estos departamentos departamento "a personas que eran las menos recomendables de su partido".

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