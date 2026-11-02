Albiach (Comuns) afirma que Puente debe dimitir tras comparecer en la Diputación Permanente

30/09/2026 La diputada de Comuns, Jéssica Albiech, durante el Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 30 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Parlament afronta la segunda jornada del Debate de Política General en el que se seguirá hablando de las propuestas sobre la vivienda, la financiación autonómica y la gestión de la educación. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

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La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, debe dimitir después de la comparecencia prevista para este martes en la Diputación Permanente del Congreso porque cree que en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) hay responsabilidades técnicas y otras "que son políticas".

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press este lunes ha asegurado que la confianza en el sistema ferroviario está "rota" y ha subrayado que duda de que Puente pueda ayudar a recuperar esta confianza.

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"¿La persona que ha estado al frente del sistema ferroviario, del Ministerio de Transportes, durante los dos accidentes más trágicos que hemos tenido en nuestro país y más en los últimos 10 meses, 115 personas muertas, puede ayudar a recuperar esta confianza? Pues yo tengo mis dudas", ha expresado.

Acerca de la posibilidad de que la alta velocidad entre Madrid y Barcelona se corte para realizar obras en la línea, ha apuntado que los trenes tienen una capacidad de unas 500 personas "pero hay algunos que van con 1.000 pasajeros", mientras que, dice, los aviones transportan a 250 pasajeros.

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"Ahora mismo no hay aviones en Europa que te puedan transportar a toda la gente que ahora mismo se está moviendo diariamente entre Barcelona y entre Madrid. Por tanto, o esto se toman una serie de medidas o dejamos de poner tanta incertidumbre", ha señalado.