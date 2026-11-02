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Aguirre cumple con su media para hacer ganar a los equipos a los que llega 'en marcha'

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Valencia, 2 nov (EFE).- El técnico mexicano Javier Aguirre necesitó cuatro partidos para conseguir su primera victoria como entrenador del Valencia, una espera que cumple con su media en sus anteriores experiencias en el fútbol español cuando se incorporó a un equipo de LaLiga con la temporada empezada.

Antes de hacerse cargo del Valencia, Aguirre estuvo al frente de otros cuatro proyectos en Primera División con el campeonato ya iniciado. En ninguno de ellos consiguió ganar en su debut y solo con el Mallorca logró hacerlo en su segundo encuentro. Con los otros tres, Zaragoza, Espanyol y Leganés, necesitó entre cuatro y seis partidos para sumar su primera victoria.

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El entrenador mexicano debutó en el banquillo valencianista con un empate ante el Racing de Santander (2-2) y repitió resultado frente al Athletic Club (0-0). Posteriormente, perdió ante el Villarreal (2-1) y este domingo logró su primer triunfo en el duelo autonómico contra el Elche gracias al gol del nigeriano Sadiq Umar (0-1).

Si bien el historial del mexicano refleja que sus primeros triunfos no siempre llegaron de inmediato, en tres de sus cuatro experiencias anteriores logró enderezar el rumbo y mantener la categoría.

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Tras su paso por Osasuna y el Atlético de Madrid, clubes en los que empezó las temporadas, su primer proyecto en estas circunstancias fue el Zaragoza, al que llegó en la jornada 12 de la temporada 2010-11, cuando el conjunto aragonés era colista con siete puntos. Aguirre tuvo que esperar hasta su sexto partido para conseguir la primera victoria, pero acabó logrando la permanencia. El equipo terminó aquella Liga en la decimotercera posición, con 45 puntos.

Dos temporadas después, el mexicano se hizo cargo del Espanyol en la jornada 14 de la campaña 2012-13, también con el equipo como colista, en este caso con nueve puntos. Aguirre necesitó cuatro encuentros para sumar su primer triunfo y consiguió cambiar la dinámica de un conjunto que terminó el campeonato en la decimotercera plaza, con 44 puntos, después de asegurar la salvación.

Su experiencia más complicada llegó en el Leganés durante la temporada 2019-20. Aguirre tomó las riendas del equipo madrileño en la jornada 13, cuando era último con cinco puntos, y volvió a necesitar cuatro partidos para lograr su primera victoria. Sin embargo, no pudo evitar el descenso a Segunda División. El conjunto pepinero acabó antepenúltimo, con 36 puntos, uno menos que el Celta, que marcó la permanencia.

La excepción a esos arranques fue el Mallorca. El técnico mexicano se incorporó al equipo balear en la jornada 30 de la temporada 2021-22, cuando ocupaba la antepenúltima posición con 26 puntos, y logró la victoria en su segundo partido. El Mallorca terminó la Liga en el decimosexto puesto, con 39 puntos, y consiguió mantenerse en Primera División.

Con el Valencia, Aguirre ha vuelto a necesitar cuatro encuentros para estrenar su cuenta de victorias. El triunfo ante el Elche supone, además, el primer paso para intentar cambiar la situación clasificatoria del conjunto valencianista, que sigue en puestos de descenso, pero ha recortado la distancia con la salvación, que justamente marca el conjunto ilicitano, en un punto. EFE

plm/nhp/jpd

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