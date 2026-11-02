29N. - Dos campeones olímpicos, un pintor consagrado y un actor veterano, en las listas a las elecciones del 29N

27/06/2012 La cabeza de lista del PP al Congreso, Ángela Pumariega, durante una regata en su etapa de deportista junto a Támara Echegoyen y Sofía Toro. POLITICA DEPORTES VELA ESPAÑA EUROPA RFEF

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Los campeones olímpicos Cristian Toro y Ángela Pumariega, el actor 'Patxi Freytez' o el pintor Antonio López son algunos de los perfiles del mundo de la cultura, el arte y el deporte que figuran en las listas al Congreso y el Senado presentadas por los partidos políticos a las elecciones generales del 29N.

El salto de la sociedad civil a la política no es extraño en las convocatorias electorales y los comicios generales anticipados de este año no son una excepción.

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Para esta cita con las urnas la tendencia mayoritaria es que estas personalidades figuren en una posición rezagada en las listas, es decir, que se limitan a visualizar su respaldo a su opción política, aunque también hay casos que ocupan puestos considerados de salida, es decir, que tienen posibilidades de obtener escaño.

UNA CAMPEONA OLÍMPICA, LA APUESTA DEL PP EN ASTURIAS

Por ejemplo, el PP ha apostado en estos comicios por una medalla de oro en vela en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 para encabezar su lista al PP por Asturias al Congreso en las generales. Se trata de Ángela Pumariega, actual vicealcaldesa de Gijón y concejala de Promoción Económica, Turismo, Comercio e Innovación.

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"¿Quién mejor que una regatista ganadora de un oro olímpico para poner rumbo al primer puesto en las elecciones del 29 de noviembre?", subrayó el PP en sus redes sociales, destacando así el espíritu deportista de su candidata, que seguirá compaginando su labor municipal en el Ayuntamiento de Gijón con su escaño en la Cámara Baja.

No es la primera vez que el PP incluye a un deportista en sus listas electorales. Así, en 2019 el entonces presidente del PP, Pablo Casado, apostó por la exatleta Ruth Beitia como candidata del PP a la Presidencia de Cantabria. Años antes dieron el salto a la política Miriam Blasco, campeona olímpica de judo en Barcelona 1992; Abel Antón, bicampeón mundial de maratón; Isabel Fernández, también campeona olímpica de judo; o la exatleta Marta Domínguez.

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OTRO CAMPEÓN EN LAS LISTAS DE VOX EN MADRID

De su lado, Vox lleva como 'número 5' de su lista en Madrid al campeón olímpico Cristian Toro, actual portavoz nacional de Deportes de Vox y concejal del Ayuntamiento de Madrid.

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Es campeón olímpico en los Juegos de Río de Janeiro 2016, donde conquistó la medalla de oro en piragüismo K2 200 metros junto a Saúl Craviotto. A lo largo de su carrera deportiva consiguió también cuatro subcampeonatos del mundo y dos títulos de campeón de Europa. En 2016 fue distinguido con la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo.

Vinculado al deporte desde su infancia, desarrolló una trayectoria internacional de alto nivel hasta su retirada en 2024, tras casi dos décadas de dedicación al piragüismo. Además, participó en el programa 'Mujeres, hombres y viceversa' de Telecinco.

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UN ACTOR ENCABEZA LA LISTA DE PODEMOS AL SENADO

Dentro de las listas de Podemos al Congreso por Madrid figura en el puesto número once la periodista, guionista y escritora Ana Delgado, conocida como 'Anita Botwin'. Ha colaborado en diversos medios de comunicación y publicó el libro 'Pies de elefante', en el que plasma su testimonio sobre la esclerosis múltiple.

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Otro perfil novedoso en las candidaturas de Podemos, pero en este caso en el Senado, es el del actor Francisco Freytez Pérez, conocido artísticamente como 'Patxi Freytez', que encabeza la lista de los 'morados' en Madrid.

En su trayectoria cinematográfica destacan su participación en 'A los que aman' (1998), de Isabel Coixet, y 'Todo sobre mi madre' (1999), de Pedro Almodóvar. También intervino en la serie 'Ellas son así' y alcanzó especial popularidad por su interpretación de Mikel Miralles en 'El comisario', además de participar posteriormente en la miniserie 'El padre de Caín', donde interpretó al sargento Delgado, y dos temporadas der 'La Caza', entre otros trabajos cinematográficos y teatrales.

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EL PINTOR ANTONIO LÓPEZ, EN LAS LISTAS DE FRENTE AMPLIO

Las listas de Frente Amplio en Madrid incluyen en los puestos de cierre, una posición simbólica con la que se suele evidenciar un mero apoyo a la candidatura, al pintor y escultor Antonio López, uno de los referentes del realismo y el hiperrealismo en el arte contemporáneo español.

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Su presencia en candidaturas no es nueva, dado que ya cerró las listas a las elecciones europeas de 2024 de Recortes Cero, precisamente uno de los partidos que pertenecen a la coalición liderada por la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Entre su obra destacan el retrato hiperrealista 'La familia de Juan Carlos I', las esculturas 'Día y Noche' en la estación madrileña de Atocha o el cuadro 'Membrillero', cuya creación inspiró el documental 'El sol del membrillo' dirigido por Víctor Erice.

Mientras, el cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por la circunscripción de Málaga es el abogado y activista de la flotilla de apoyo a Gaza Rafael Borrego, que también sufrió recientemente un intento de agresión cuando visitaba Ceuta.

UNA 'PELOTARI' EN BILDU Y UN ESCRITOR EN EL BNG

En el caso de Bildu la escritora y activista feminista Kattalin Miner Perez es la primera suplente en la lista al Congreso por Guipúzcoa. Con varias novelas escritas en euskera, uno de sus trabajaos más conocidos es 'Moio: Era imposible esconderlo', que aborda el suicidio de un joven trans.

Otro perfil curioso es el de Ihart Arakistain Muñoz, pelotari profesional de la Selección Vasca, que es el segunda suplente de la candidatura de Bildu al Congreso por Vizcaya.

El BNG también ha recurrido al mundo de la literatura para sus listas electorales para el Congreso e incluye como independiente en el puesto número cinco por la circunscripción de Coruña al escritor Alberto Lema.

Lema es uno de los principales nombres de las letras gallegas tanto en su faceta de poeta como en la esfera narrativa, con obras como 'Plan de fuga' o 'Sidecar'.