2-0. El Costa Adeje Tenerife vence al Athletic en su vuelta al Heliodoro

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Santa Cruz de Tenerife, 2 nov (EFE).- El Costa Adeje Tenerife ha ganado este lunes por 2-0 al Athletic Club en su regreso un mes después al estadio Heliodoro Rodríguez López, lo que le permite escalar hasta la sexta plaza y colocarse a un punto de las leonas.

En este partido de la novena jornada de la Liga F les costó arrancar a los dos equipos, que protagonizaron pocas jugadas de peligro y no consiguieron dirigir ni un solo tiro a puerta en la primera mitad.

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El Tenerife solo tuvo una acción en el minuto 14, en forma de un tiro de Carlota, que fue bloqueado. El rechace se quedó dentro del área rival y Natalia Padilla intentó llegar, pero la '9' no estuvo acertada en la ejecución y vio frustrada la única llegada importante de las locales en el primer tiempo.

Las visitantes, por su parte, dominaron la posesión, pero tampoco generaron nada con ella: solo siete tiros, pero ninguno a puerta.

Y ello, a pesar a pesar de haberse acercado con tres corners, que repelió sin problemas la guardameta venezolana Nay Cáceres, para dejar el 0-0 en el marcador y el partido abierto en el descanso.

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Las locales salieron en la segunda parte con una marcha más y esto les permitió adelantarse en marcador, con una nueva internada de Aleksandra Zaremba, que tras varios recortes se zafó de su marcadora para poner un centro medido a la cabeza de Padilla, que solo tuvo que presentar la frente para instalar el 1-0.

El gol dio más fuerzas a las blanquiazules para irse sobre las rojiblancas y llegar con más efectividad en los segundos 45 minutos, casi siempre por el costado de Zaremba, la principal arma de ataque de un Costa Adeje Tenerife que saca mucho provecho de sus incursiones por derecha.

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Sin embargo, pudo empatar el Athletic: Ane Campos aprovechó un rechace dentro del área blanquiazul (m.58) en el que se encontró totalmente sola para probar fortuna, pero se topó con el larguero, que frustró la oportunidad más clara de todo el partido para las leonas.

Siguieron las oportunidades por parte de los dos equipos, aunque ninguna que amenazara realmente el área de las porteras, que no tuvieron demasiado trabajo este lunes.

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Fue así hasta que Gramaglia y Martí ingresaron en el verde y empezaron a poner a prueba a Adriana Nanclares.

En el minuto 88, Gramaglia recibió un balón al espacio que apuró hasta casi línea de fondo para probar de nuevo a la guardameta rojiblanca, que despejó el tiro.

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Sin embargo, la jugadora tinerfeña estaba pendiente para empujar el rechace y certificar con el 2-0 final una nueva victoria del Tenerife en casa.

Ficha técnica:

2. Costa Adeje Tenerife: Nay Cáceres; Zaremba, Cinta Rodríguez, Elba Verges, Patricia Gavira, Violeta Quiles (Koko Ange m.79); Ari Mingueza (Henar m.64), Noelia Salazar, Zamanian (Koko Ange m.79); Carlota (Gramaglia m.64) y Natalia Padilla (Marina Martí m.84).

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0. Athletic Club: Adriana Nanclares; Amaia (Ortega m.60), Maddi, Eider Arana, Nerea Benito (Vilariño m.73); Elexpuru, Valero (Jone Amezaga m.73), Gurtubay (Zugasti m.90), Agote; Pinedo y Ane Campos (Azcona m.60).

Goles: 1-0, m.50: Padilla; 2-0, m.88: Gramaglia.

Árbitro: Elisabeth Calvo (Comité Territorial Madrileño). Amonestó a las locales Violeta Quiles (m. 42) y Henar Muiña (m. 79) y a las visitantes Amaia (m. 53), Valero (m. 74).

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Incidencias: Partido de la novena jornada de Liga F disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante 2.143 espectadores. EFE

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