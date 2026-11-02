Espana agencias

2-0. El Costa Adeje Tenerife vence al Athletic en su vuelta al Heliodoro

Guardar

Santa Cruz de Tenerife, 2 nov (EFE).- El Costa Adeje Tenerife ha ganado este lunes por 2-0 al Athletic Club en su regreso un mes después al estadio Heliodoro Rodríguez López, lo que le permite escalar hasta la sexta plaza y colocarse a un punto de las leonas.

En este partido de la novena jornada de la Liga F les costó arrancar a los dos equipos, que protagonizaron pocas jugadas de peligro y no consiguieron dirigir ni un solo tiro a puerta en la primera mitad.

PUBLICIDAD

El Tenerife solo tuvo una acción en el minuto 14, en forma de un tiro de Carlota, que fue bloqueado. El rechace se quedó dentro del área rival y Natalia Padilla intentó llegar, pero la '9' no estuvo acertada en la ejecución y vio frustrada la única llegada importante de las locales en el primer tiempo.

Las visitantes, por su parte, dominaron la posesión, pero tampoco generaron nada con ella: solo siete tiros, pero ninguno a puerta.

Y ello, a pesar a pesar de haberse acercado con tres corners, que repelió sin problemas la guardameta venezolana Nay Cáceres, para dejar el 0-0 en el marcador y el partido abierto en el descanso.

PUBLICIDAD

Las locales salieron en la segunda parte con una marcha más y esto les permitió adelantarse en marcador, con una nueva internada de Aleksandra Zaremba, que tras varios recortes se zafó de su marcadora para poner un centro medido a la cabeza de Padilla, que solo tuvo que presentar la frente para instalar el 1-0.

El gol dio más fuerzas a las blanquiazules para irse sobre las rojiblancas y llegar con más efectividad en los segundos 45 minutos, casi siempre por el costado de Zaremba, la principal arma de ataque de un Costa Adeje Tenerife que saca mucho provecho de sus incursiones por derecha.

Sin embargo, pudo empatar el Athletic: Ane Campos aprovechó un rechace dentro del área blanquiazul (m.58) en el que se encontró totalmente sola para probar fortuna, pero se topó con el larguero, que frustró la oportunidad más clara de todo el partido para las leonas.

Siguieron las oportunidades por parte de los dos equipos, aunque ninguna que amenazara realmente el área de las porteras, que no tuvieron demasiado trabajo este lunes.

Fue así hasta que Gramaglia y Martí ingresaron en el verde y empezaron a poner a prueba a Adriana Nanclares.

En el minuto 88, Gramaglia recibió un balón al espacio que apuró hasta casi línea de fondo para probar de nuevo a la guardameta rojiblanca, que despejó el tiro.

Sin embargo, la jugadora tinerfeña estaba pendiente para empujar el rechace y certificar con el 2-0 final una nueva victoria del Tenerife en casa.

Ficha técnica:

2. Costa Adeje Tenerife: Nay Cáceres; Zaremba, Cinta Rodríguez, Elba Verges, Patricia Gavira, Violeta Quiles (Koko Ange m.79); Ari Mingueza (Henar m.64), Noelia Salazar, Zamanian (Koko Ange m.79); Carlota (Gramaglia m.64) y Natalia Padilla (Marina Martí m.84).

0. Athletic Club: Adriana Nanclares; Amaia (Ortega m.60), Maddi, Eider Arana, Nerea Benito (Vilariño m.73); Elexpuru, Valero (Jone Amezaga m.73), Gurtubay (Zugasti m.90), Agote; Pinedo y Ane Campos (Azcona m.60).

Goles: 1-0, m.50: Padilla; 2-0, m.88: Gramaglia.

Árbitro: Elisabeth Calvo (Comité Territorial Madrileño). Amonestó a las locales Violeta Quiles (m. 42) y Henar Muiña (m. 79) y a las visitantes Amaia (m. 53), Valero (m. 74).

Incidencias: Partido de la novena jornada de Liga F disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante 2.143 espectadores. EFE

am/jmr/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

Al instante los resultados del sorteo dados a conocer por las Loterías de Catalunya; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

El club ha emitido un comunicado en el que ha informado que el jugador se encuentra “estable, dentro de la gravedad”

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

El sencillo gesto que puedes hacer con la cortina este otoño para retener el calor en casa

Un hábito cotidiano que ayuda a reducir la pérdida de calor por las ventanas

El sencillo gesto que puedes hacer con la cortina este otoño para retener el calor en casa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Pedro Sánchez desgrana el plan de ayudas a los afectados por el accidente en Urda, basado en los 210.000 euros por el de Adamuz: indemnizaciones por fallecido y lesiones

Así están las encuestas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo): la remontada del PSOE de Pedro Sánchez se frena en seco tras perder 450.000 votos en tres días

Ya han sido identificadas todas las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda: 40 hombres y 29 mujeres de 16 nacionalidades

Miriam González se desmarca de las decisiones de Albert Rivera al frente de Ciudadanos: “Su dirección se equivocó y acabó reproduciendo comportamientos que sus bases querían eliminar”

ECONOMÍA

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

Amancio Ortega recibe otros 1.617 millones de Inditex: ya suma 3.234 millones de euros en dividendos este año

Si facturas una maleta con Ryanair, toma nota de este cambio que llega el 10 de noviembre

Nuevos ciberataques suben hasta 50 °C la temperatura de frigoríficos y congeladores de supermercados de Bélgica, Suecia y hasta cuatro países más: las pérdidas de alimentos pueden ser millonarias

La Inspección de Trabajo de Cataluña investiga si Amazon, Glovo y Uber Eats hicieron trabajar a sus repartidores durante las alertas por lluvias torrenciales

DEPORTES

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

Ariana Geerlings, la tenista que tuvo que bajar a los infiernos para empezar a alcanzar la gloria: “Solo quiero encontrarme bien compitiendo y sentirme sana”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”