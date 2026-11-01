Victoria del hispano colombiano David Alonso

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El hispano colombiano David Aloso (Kalex) ha logrado la victoria en el Gran Premio de Malasia de Moto2, por delante de los españoles Daniel Holgado (Kalex) y Ángel Piqueras (Kalex). EFE
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