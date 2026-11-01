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Nueva victoria del campeón Máximo Quiles

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) ha conseguido una nueva victoria al vencer el Gran Premio de Malasia de Moto3, que se ha disputado en el circuito de Sepang, por delante del indonesio Veda Pratama (Honda) y el español Álvaro Carpe (KTM). EFE

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