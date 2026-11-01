El hispano colombiano David Alonso logra su segundo triunfo de la temporada

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El hispano colombiano David Alonso (Kalex) ha logrado su segundo triunfo de la temporada y el tercero en la categoría, al vencer el Gran Premio de Malasia de Moto2, en el circuito de Sepang.

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Alonso, que logró su primera victoria de 2026 en los Países Bajos y en Hungría en 2025, asciende en la clasificación provisional del mundial de la categoría al cuarto puesto (191 por 190 puntos), en detrimento de su compañero de equipo, Daniel Holgado (Kalex), que fue segundo en Sepang.

La tercera posición en el podio fue para Ángel Piqueras (Kalex), el primero que consigue en la categoría.

Manuel González (Kalex), continúa siendo líder del mundial con apenas 3,5 puntos de ventaja (276,5) sobre Izan Guevara (Boscoscuro), 273,5 puntos, que acabó cuarto, por delante de él.

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Daniel Holgado (Kalex) aprovechó su situación de privilegio en la formación de salida para comandar la carrera desde la primera curva y, por detrás, Manuel González (Kalex), el líder de Moto2, recuperó dos posiciones para pasar de la novena a la séptima plaza, con su rival por el campeonato, Izan Guevara (Boscoscuro), en el cuarto puesto.

El consumo de los neumáticos tenía que ser el gran problema para los pilotos de Moto2, que debían completar un total de 17 vueltas al largo trazado de Sepang de 5.543 metros de longitud.

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Holgado completó el primer giro como líder, seguido por su compatriota Ángel Piqueras (Kalex) y el hispano colombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, que no tardó demasiado en ponerse tras la estela de su compañero de equipo.

Izan Guevara se mantuvo en la cuarta posición, algunos metros por detrás del trío de cabeza, como también Manuel González en el séptimo lugar, lo que de acabar así permitiría mantener el liderato a González por apenas 1,5 puntos, pero esos cálculos eran elucubrar demasiado con todavía quince vueltas de carrera por delante.

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Holgado aguantó en cabeza de carrera, perseguido por Alonso y Piqueras y ya con Guevara a más de un segundo, por delante de Alonso López y Manuel González, que en la cuarta vuelta lo superó.

Desde ese momento, González comenzó la caza de su rival más directo en la pelea por el título mundial, por entonces 1,6 segundos de distancia.

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Las 'diferencias' mostradas por Daniel Holgado y su compañero de equipo David Alonso fuera de la pista tenían en ese momento su 'elongación' sobre el asfalto, en el que el hispano colombiano parecía esperar el momento para dar el 'hachazo' a su compañero de equipo, lo que hizo en el sexto giro de la carrera.

En cuanto se puso líder, David Alonso intentó protagonizar un cambio de ritmo en cabeza de carrera que le permitiese sumar su segunda victoria de la temporada y, de paso, le permitiese arrebatar el cuarto puesto en la tabla provisional del mundial a su compañero de equipo.

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La situación de carrera en el ecuador de la misma tuvo a David Alonso como líder, seguido a algo más de medio segundo por Daniel Holgado y Ángel Piqueras, con Izan Guevara un poco más atrás y Manuel González, quinto, pero en tierra de nadie, no conseguida neutralizar la ventaja de sus antecesores en pista.

Ya a más de seis segundos se encontraban los españoles Daniel Muñoz (Kalex), Iván Ortolá (Kalex), Alonso López (Kalex) y Adrián Huertas (Kalex), con el neerlandés Collin Veijer (Kalex) cerrando las diez primeras posiciones de cabeza de carrera.

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Vuelta tras vuelta David Alonso se marchó de sus competidores camino de buscar su segunda victoria de la temporada, mientras que Daniel Holgado y Ángel Piqueras protagonizaron su particular lucha por la segunda posición, con Izan Guevara 'cómodo' en la cuarta posición, como también Manuel González en la quinta.

Pero a cuatro vueltas del final la carrera pareció dar un giro al recortar diferencias Daniel Holgado respecto a su compañero de equipo David Alonso, tras dejar atrás a Ángel Piqueras, lo que hizo que surgiese la duda de si el campeón del mundo de Moto3 en 2024 sería capaz de aguantar al frente de la prueba.

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Una vuelta después, en la curva catorce, David Alonso tuvo un fuerte susto con su moto que casi lo 'descabalga' pero que pudo controlar para mantener el liderato, aunque ya con Daniel Holgado a poco más tres décimas de segundo.

David Alonso supo reaccionar con maestría ante la adversidad para mantener esa pequeña ventaja sobre Daniel Holgado, que le acabó dando la segunda victoria de la temporada, con Ángel Piqueras tercero, en el que es su primer podio en la categoría de Moto2. EFE