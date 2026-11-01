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El español Máximo Quiles suma su undécima victoria de la temporada

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM), matemáticamente campeón del mundo de 2026, ha sumado su undécima victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Malasia de Moto3 que se ha disputado en el circuito de sepang.

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Junto a Máximo Quiles, que aumenta su ventaja en el campeonato, en el que suma 376 puntos, 148 puntos más que su inmediato perseguidor, David Almansa (KTM) que hoy se tuvo que conformar con la quinta posición, acabaron en el podio el indonesio Veda Pratama (Honda) y el también español Álvaro Carpe (KTM).

Quiles ya salió como una exhalación nada más apagarse el semáforo, en tanto que por dentro de la curva se coló David Almansa para situarse segundo y poco después líder, en tanto que el español Jesús Ríos (Honda), que salía muy atrás, se iba por los suelos en la curva dos.

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En apenas un par de curvas David Almansa ya estaba líder de la carrera, con el claro objetivo de intentar marcar su ritmo y poner tierra de por medio respecto a todos sus rivales, seguido por Álvaro Carpe (KTM), Máximo Quiles y el ídolo local Hakim Danish (KTM).

Danish tenía que ser uno de los rivales más complicados de la carrera de Moto3, pues el piloto malasio quería convertirse en el primer piloto de esta nacionalidad que logra la victoria 'en casa'.

Con David Almansa tirando en cabeza de carrera, su ritmo permitió romper al grupo de cabeza, formándose un cuarteto con él, Danish, para delirio de la numerosa afición local, Quiles y Carpe, a los que en la segunda vuelta se unió el indonesio Veda Pratama (Honda).

Por detrás, el español David Muñoz (KTM) encabezó la persecución del grupo principal para evitar que los fugados abriesen un hueco inalcanzable a las primeras de cambio.

En la curva nueve la carrera perdió a otro de sus protagonistas, el italiano Matteo Bertelle (KTM).

Álvaro Carpe, en el grupo de cabeza, marcó el récord de vuelta rápida ya en el tercer giro con 2:10.967, con un cuarteto que ya era quinteto, al conseguir 'engancharse' a la cabeza de la carrera, siempre con David Almansa marcando el ritmo.

Tras Almansa, Máximo Quiles dio la impresión de que se lo tomó con calma para no cometer errores, pero con la sensación de que tenía la carrera muy controlada.

En la curva quince de la quinta vuelta, Máximo Quiles le metió la rueda a David Almansa para asumir el rol de líder por primera vez, mientras que por detrás David Muñoz ya estaba 'casi' enganchado a los de cabeza y tras su estela se llevó al australiano Joel Kelso (Honda) y el español Adrián Fernández (Honda).

Con Quiles como líder, el grupo de cabeza se estiró mucho y las cinco primeras posiciones quedaron mucho más definidas con el ya campeón en cabeza, seguido por David Almansa, Álvaro Carpe, Hakim Danish y Veda Pratama, mientras que Muñoz quedaba descolgado junto a Kelso y Fernández.

La pelea por la segunda posición entre Carpe y Almansa propició que el 'tirón' de Quiles tuviese su efecto, con una ventaja en apenas un par de vueltas de más de seis décimas de segundo.

Carpe intentó consolidar en el séptimo giro su segunda posición, pero Veda Pratama se lo impidió, cuando la carrera perdió a otros dos de sus protagonistas, el británico Scott Ogden (KTM) y el finlandés Rico Salmela (KTM) y Hakim Danish daba también buena cuenta de Álvaro Carpe en la novena vuelta, en un claro intento de neutralizar la fuga de un Máximo Quiles que ya tenía 1,2 segundos de ventaja.

Quiles consolidó la ventaja por encima del segundo sobre Pratama y Danish, que lograron unos metros de ventaja respecto de Almansa y un Carpe que parecía ir perdiendo 'fuelle' poco a poco.

En el duodécimo giro, a menos de cuatro para el final, Hakim Danish consiguió superar a Veda Pratama para ponerse segundo, mientras que éste se las tuvo que ver con David Almansa y, un poco más atrás, Joel Kelso se iba por los suelos.

Pero Danish no logró consolidar la segunda posición, hasta la que llegó nuevamente Almansa, estableciéndose entre ellos una enconada lucha, y Quiles ya destacado con más de tres segundos de ventaja.

Con Máximo Quiles destacado ya en la última vuelta, Álvaro Carpe lanzó su ataque para ponerse segundo, pero con Hakim Danish, Veda Pratama y David Almansa sin ceder un milímetro al rival y con constantes adelantamientos entre todos ellos.

Quiles venció con autoridad y en solitario, por delante de Pratama y Carpe, mientras que Hakim Danish, cuarto, no pudo lograr su objetivo de acabar sobre el podio 'en casa' y con David Almansa en el quinto puesto. EFE

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