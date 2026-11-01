El anticiclón continúa este domingo sobre la península, con predominio del tiempo soleado

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Madrid, 1 nov (EFE).- El anticiclón continúa este domingo sobre la península y el tiempo soleado y los cielos despejados seguirán siendo protagonistas en casi todo el país, aunque las lluvias, en algunos casos intensas, se van a repetir en algunas islas de Canarias y en puntos del litoral mediterráneo.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que sigue la situación anticiclónica en la Península Ibérica, con cielos en general poco nubosos, excepto por la presencia de nubes bajas en la vertiente cantábrica y, por la mañana, en buena parte de la meseta sur y del este peninsular.

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No obstante, también continúa cierta inestabilidad en las regiones mediterráneas, con tendencia a remitir, por lo que en el sureste peninsular y Baleares se esperan cielos muy nubosos y precipitaciones de madrugada, con algún chubasco localmente fuerte.

También se esperan cielos nubosos y precipitaciones en general débiles en el entorno del Estrecho, y en Canarias se esperan cielos muy nubosos con precipitaciones que en las islas occidentales se esperan fuertes, con tormenta y sin descartar que sean localmente persistentes.

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Son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en Galicia, el Cantábrico, Ceuta, Melilla y regiones del tercio este y de la meseta sur. Se esperan densas y persistentes en Lugo.

Ascenso de las máximas en el Levante, Pirineos y costa occidental de Galicia, ligeros descensos en las mesetas, alto Ebro, Andalucía y Canarias, sin cambios significativos en el resto, y las mínimas en general en descenso en la Península y Baleares, con algunos ascensos ligeros en el suroeste y en Canarias; se esperan heladas débiles en el Pirineo y de forma puntual en la meseta norte y las montañas de su contorno.

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Predominará el viento de componente este flojo en la Península, excepto en el cuadrante nordeste, donde predominará el viento moderado del noroeste, con cierzo en el Ebro y tramontana en Ampurdán; viento moderado del este en el Cantábrico y Alborán, con intervalos fuertes en el Estrecho y en Galicia.

En Alborán, levante moderado, mientras que en el resto del Mediterráneo tendrá una dirección variable, tendiendo a establecerse un nordeste en el mar balear; y en Canarias, el viento será flojo y variable, intensificándose a moderado del este.

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GALICIA: Poco nuboso o despejado en la primera mitad del día salvo en Lugo y noroeste de A Coruña que habrá intervalos de nubes bajas; por la tarde intervalos de nubes altas que irán acompañados de nubes bajas en A Mariña. Brumas y nieblas a primeras y últimas horas que serán más densas en Lugo y en A Coruña siendo especialmente persistentes en centro y sur de Lugo.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad norte siendo más acusado en el interior de Lugo y sin cambios en el resto; máximas sin cambios, salvo un ligero aumento en el oeste de A Coruña y Pontevedra y ligero descenso en interior de Lugo y litoral norte. Viento flojo de componente este en la mitad norte que podrá ser moderado en litorales, oeste de A Coruña y norte de Lugo; viento flojo variable en la mitad sur.

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ASTURIAS: Poco nuboso o despejado en la primera mitad del día salvo intervalos de nubes bajas en el interior que no llegarán al tercio sur; por la tarde predominarán intervalos de nubes altas salvo en zonas puntuales de interior donde habrá intervalos de nubes altas y bajas. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en la mitad norte más densas en Central y Valles Mineros. Temperaturas en ligero descenso más acusado en las mínimas.

Viento flojo variable en el interior con predominio de la componente este y con rachas moderadas de componente este en la mitad norte en las horas centrales; en el litoral arreciará a moderado de componente este en la segunda mitad del día siendo más intenso en el litoral occidental.

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CANTABRIA: Despejado de madrugada y por la mañana salvo intervalos de nubes bajas en el litoral a principio de la mañana; por la tarde intervalos de nubes altas que despejarán al final del día.

Nieblas y brumas matinales y vespertinas más probables y densas por la tarde en el extremo sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso que será más acusado en las máximas en el extremo sur. Viento flojo variable que rolará en las horas centrales de componente este a componente norte y en régimen de brisas al final del día.

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PAÍS VASCO: Cielos nubosos de nubes bajas, con brumas y probables nieblas matinales y vespertinas asociadas, abriéndose claros en horas centrales. No se descarta alguna llovizna en Gipuzkoa por la mañana. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso que será más acusado en el sur; máximas en descenso que será ligero o sin cambios en el norte. Viento flojo variable tendiendo en horas centrales a norte y noroeste.

CASTILLA Y LEÓN: Poco nuboso, con algunos intervalos de nubes bajas matinales en el tercio norte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, localmente moderado en las mínimas. Algunas heladas débiles dispersas. Predominará el viento del noreste, más intenso en el cuadrante nororiental.

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NAVARRA: Intervalos de nubes bajas, que se repiten en el norte por la noche y que persistirán en el noroeste, abriéndose claros en el resto durante las horas centrales. Brumas y bancos de niebla dispersos, de madrugada, que no llegarán a la Ribera Baja. No se descarta alguna llovizna en la vertiente cantábrica.

Temperaturas mínimas sin cambios, salvo un aumento en el extremo suroeste y un descenso ligero en el noroeste. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso que será más acusado en Pirineos y en puntos de la Navarra central. Viento flojo a moderado de norte y noroeste.

LA RIOJA: Poco nuboso, con algunos intervalos de nubes bajas por la mañana y al final del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Alguna helada débil en la sierra. Viento variable, con predominio del noroeste en el valle, flojo con algún intervalo moderado.

ARAGÓN: Cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes altas en el noroeste al final de la tarde. Temperaturas mínimas en descenso ligero; máximas en descenso ligero o sin cambios en el valle del Ebro y Cinco Villas, en el resto en ascenso ligero. Heladas débiles a moderadas en zonas altas de Pirineos, y débiles en el sistema Ibérico.

Viento flojo de dirección variable cambiando a partir de la mañana a noroeste moderado en la depresión del Ebro y sistema Ibérico; en zonas altas de Pirineos, del norte flojo aumentando a moderado en horas centrales, con rachas muy fuertes en cumbres; y flojo de dirección variable en el resto.

CATALUÑA: Cielo poco nuboso, sin descartar alguna bruma o banco de niebla en depresiones y valles del interior. Temperaturas mínimas en ascenso ligero en el Valle de Arán, y en descenso ligero en el resto; máximas en ligero descenso en el Valle de Arán, extremo norte de Pirineos, y en la depresión Central, y en ascenso ligero o sin cambios en el resto. Heladas débiles amoderadas en zonas altas de Pirineos.

En el Ampurdán, viento del noroeste flojo, aumentando a moderado, y ocasionalmente fuerte, rolando a norte a partir de la tarde; en el resto del litoral será del noroeste, primero flojo y luego ocasionalmente moderado, rolando al final de la jornada a noreste moderado; en Tarragona del noroeste moderado; en Pirineos flojo del norte y noroeste, aumentando a moderado en horas centrales, con rachas muy fuertes en cumbres; en el resto de la región predominio de la componente oeste, moderado en el sur de la depresión Central y zonas adyacentes.

EXTREMADURA: Poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento variable, predominando el noreste, flojo.

MADRID: Cielos poco nubosos que tenderán a despejados durante la mañana, con predominio de las nubes bajas. Posibilidad de brumas en el sureste de la comunidad durante la madrugada. Mínimas en descenso ligero en la sierra, y en ascenso ligero en el sureste de la región. Máximas en descenso ligero generalizado. Viento flojo variable.

CASTILLA-LA MANCHA: Cielos poco nubosos que tenderán a despejados durante la mañana, con predominio de las nubes bajas. Nieblas en La Mancha, en el Valle del Guadiana, y en zonas de la serranía de Cuenca durante la madrugada. Mínimas en descenso ligero en el sureste de la comunidad y en zonas altas, y en ascenso ligero en la mitad occidental. Máximas en descenso ligero generalizado, excepto en el extremo este de Albacete donde ascenderán. Viento flojo variable.

COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo nuboso con precipitaciones débiles a moderadas en el sur de Valencia y norte de Alicante, con tendencia a cesar y quedar los cielos poco nubosos a lo largo de la mañana. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso, más acusado en el interior y prelitoral de Valencia. Viento flojo de componente oeste por la mañana, tendiendo a componente sur moderado durante la tarde en la franja litoral.

MURCIA: Cielos con intervalos nubosos de nubes bajas, con probabilidad de chubascos en el entorno del Mar Menor; que tenderán a quedar poco nubosos o despejados a lo largo de la mañana. Temperaturas mínimas en descenso; máximas sin cambios. Vientos flojos variables, con brisas en el litoral.

ISLAS BALEARES: Intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación aislada, en general débil y ocasional, preferentemente en Menorca y norte de Mallorca a partir de la tarde. Temperaturas con pocos cambios, o en descenso las nocturnas. Viento entre flojo y moderado de componente norte, girando a componente oeste al mediodía y aumentando a moderado con intervalos de fuerte del norte, en Menorca y nordeste de Mallorca, por la noche.

ANDALUCÍA: Cielos con intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea que podrán dejar algunas precipitaciones débiles durante la primera mitad del día y chubascos que pueden ser localmente fuertes en el litoral mediterráneo oriental durante la madrugada; tendiendo a quedar poco nubosos por la tarde. Cielos poco nubosos en el resto, sin descartar brumas y bancos de niebla matinales en el bajo Guadalquivir.

Temperaturas mínimas localmente en ascenso en el valle del Guadalquivir y en descenso o sin cambios en el resto; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables con intervalos moderados de componente este en el litoral mediterráneo. Levante moderado en la provincia de Cádiz, moderado a fuerte en el Estrecho.

CANARIAS: Nuboso o cubierto, con lluvias o chubascos ocasionales localmente fuertes en las islas montañosas, muy fuertes en el nordeste de Tenerife donde podrán ser localmente persistentes, que podrían ir acompañados de tormentas, y con algún chubasco ocasional en Lanzarote y Fuerteventura. Calima ligera en las islas orientales y en Tenerife.

Temperaturas con pocos cambios en zonas costeras y medianías, y en ligero descenso en zonas altas. Viento de componente este moderado en las islas orientales y flojo a moderado de componente sur en las occidentales, más intenso por la tarde, y del suroeste con intervalos de fuerte en cumbres de La Palma y Tenerife. EFE