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'Viaje al país de los blancos', Premio del Público en el Festival de Cine Ópera Prima

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Pamplona, 31 oct (EFE).- 'Viaje al país de los blancos', dirigida por Dani Sancho, ha ganado el Premio del Público a la Mejor Película, dotado con 7.000 euros, en el 26.º Festival de Cine Ópera Prima 'Ciudad de Tudela', mientras que 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa, ha logrado el Premio Alfonso Verdoy a la Mejor Dirección que concede el jurado y está dotado con 4.000 euros.

Además, el Premio Especial del Jurado, dotado con 2.000 euros, ha sido para Marta Matute, directora de 'Yo no moriré de amor'.

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El jurado ha querido conceder, asimismo, una mención especial a Ricardo Gómez por la dirección de 'Una familia'.

Los miembros del jurado en esta edición del festival han sido el director de cine Mikel Gurrea, la directora Belén Funes, las actrices Victoria Luengo y Laia Costa, la actriz y maestra de interpretación Ana Gracia, el periodista Javier Zurro, el historiador, ensayista e investigador Felipe Cabrerizo y el actor, guionista y cómico Joaquín Reyes.

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Sobre el premio Alfonso Verdoy a la Mejor Dirección para Ian de la Rosa, el jurado ha señalado que se otorga "por su extraordinaria capacidad para crear una película pionera, que se acerca a una realidad alejada de estereotipos y por dar vida a dos personajes magnéticos llenos de matices y dignidad".

Con respecto al Premio Especial del Jurado, sus miembros han apuntado que se concede a Marta Matute al considerar que es "una película sin concesiones, que se acerca a un tema complejo de una forma alejada de sentimentalismos y con absoluto rigor".

Sobre la mención especial a Ricardo Gómez, el jurado ha indicado que se concede por tratarse "de una propuesta apasionada llena de amor al cine, de una vitalidad contagiosa en busca de un lenguaje propio".

Por otro lado, el Premio Joven Tudela-Cultura, concedido por estudiantes de Tudela y la Ribera y dotado con 1.000 euros, ha sido también para 'Viaje al país de los blancos', en tanto que el Premio Igualdad, otorgado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Tudela mediante votación del Consejo Municipal por la Igualdad, también dotado con mil euros, lo ha recibido 'Iván & Hadoum'. EFE

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