Salvamento Marítimo rescata a 151 migrantes a 26 kilómetros de El Hierro

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El Pinar (El Hierro), 31 oct (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado a otros 151 migrantes de origen subsahariano, entre ellos 15 mujeres y ocho menores, que viajaban en una embarcación localizada a unos 26 kilómetros de El Hierro, adonde han llegado en torno a las 11:15 horas a bordo de la Salvamar Diphda.

Los ocupantes, en su mayoría varones y procedentes de Senegal, Gambia y Guinea Conakry, se encontraban en aparente buen estado de salud, según la información recabada por los servicios sanitarios y de emergencia.

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De acuerdo con el relato de los propios migrantes, habían iniciado la travesía seis días antes desde Jinack, en Gambia.

Por otra parte, el Estado ha trasladado este sábado a Tenerife a 122 hombres que permanecían alojados en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en el municipio herreño de Valverde, tras haber llegado a la isla en cayuco.

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La derivación se ha realizado a las 10:00 horas en el barco de línea regular que conecta El Hierro con Tenerife. EFE

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