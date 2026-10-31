30/10/2026 La jueza decreta prisión provisional y sin fianza para el presunto fundador de Blocus España. La magistrada de guardia de Torrent (Valencia), de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción de ese Tribunal de Instancia, ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza del presunto cabecilla de Blocus España. POLITICA GUARDIA CIVIL

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La magistrada de guardia de Torrent (Valencia), de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción de ese Tribunal de Instancia, ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza del presunto cabecilla de Blocus España.

Esa prisión preventiva tiene el carácter de comunicada, excepto en lo que concierne al acceso a los ordenadores o cualquier otro tipo de dispositivo en el centro penitenciario que le permita acceder a redes sociales, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en redes sociales.

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El detenido está investigado en una causa abierta por delitos de organización criminal destinada a la incitación para cometer desórdenes públicos, robos con fuerza en comercios y daños, sin perjuicio de ulterior calificación.

La Guardia Civil detuvo este viernes en Picanya (Valencia) al "presunto fundador y principal impulsor" en España del movimiento Blocus, al que vincula con las convocatorias difundidas en redes sociales que, bajo la apariencia de protestas estudiantiles, buscaba llevar a cabo saqueos en comercios y actos violentos. Al investigado, de 20 años, se le atribuye la creación y administración de grupos de Telegram desde los que se coordinaban estas acciones.

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