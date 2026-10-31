La Catedral de Toledo acogerá un funeral por las víctimas del accidente ferroviario

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(Amplía la NA6078 con más declaraciones del arzobispo de Toledo)

Urda (Toledo), 31 oct (EFE).- La Catedral de Toledo acogerá próximamente un funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) en la que tomará parte toda la provincia eclesiástica de Castilla-La Mancha.

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Así lo ha anunciado el arzobispo de Toledo y primado de España, Francisco Cerro, durante la homilía de la misa funeral oficiada este sábado en la iglesia parroquial de Urda (Toledo), a la que han asistido familiares de las víctimas, autoridades y centenares de vecinos de la comarca.

En declaraciones a los medios tras la celebración religiosa, Cerro ha explicado que quieren contar con los obispos de toda Castilla-La Mancha y de otros puntos de España porque la intención es "invitar también a dónde ha habido más fallecidos: Sevilla, también Madrid" aunque ha agregado que tiene constancia de que "están haciendo también ellos funerales en sus distintas catedrales, en sus distintas iglesias".

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Ha matizado que no hay fecha definida aunque será "dentro de unos días" porque quieren hablar con distintas autoridades, aunque el objetivo es que sea una convocatoria de la Iglesia pero, "por supuesto, abierto a todos los que quieran compartir con nosotros el dolor y el sufrimiento, y también siendo consciente de la situación que vivimos ahora en España".

El arzobispo ha indicado que a la ceremonia han acudido familias de las víctimas que han preferido mantener el anonimato y que ha reconocido que han sufrido una herida que estará ahí "toda la vida".

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Precisamente durante su homilía Cerro se ha dirigido a las familias de las víctimas a las que ha recordado: "No estáis solos; está con vosotros lo mejor de la sociedad. La iglesia de Toledo está con vosotros".

Asimismo, ha pedido a toda la sociedad que "no olvide esta tragedia y que no vuelva a repetirse, que aprendamos a cuidar más la vida para reconstruir una sociedad que se siente cada vez más pobre y necesitada, y que en medio del sufrimiento necesita abrazos, ternura, escucharse".

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El arzobispo de Toledo ha tenido también palabras de agradecimiento a todos los servicios de emergencia que se han volcado en las labores de rescate y atención a las víctimas, así como a los vecinos de Urda y otras localidades de la comarca que acudieron como voluntarios: "Muchos de vosotros que estáis aquí, cogisteis el coche y allí os presentasteis, sin saber qué ibais a encontrar".

Ha reiterado su petición de que "no haya más accidentes de estos", y ha afirmado que los heridos en los hospitales tienen "el abrazo" de todos. EFE

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(Foto) (Vídeo)