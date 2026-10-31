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Intervienen una narcolancha con 3.500 litros de gasolina en Roquetas de Mar (Almería)

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Almería, 31 oct (EFE).- Una narcolancha provista de dos motores fueraborda y cargada con unos 3.500 litros de gasolina ha sido intervenida en torno a las 7:00 horas de este sábado en la playa de las Palmerillas de Roquetas de Mar (Almería), según han indicado a EFE fuentes próximas al caso.

Las mismas fuentes han precisado que la embarcación, que cuenta con una potencia combinada de 700 caballos y transportaba el combustible distribuido en petacas, ha tenido que ser remolcada por una patrullera del Servicio Marítimo al no haberse podido localizar a su tripulación en la zona.

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Tras esta intervención, el subsecretario nacional de Relaciones Institucionales de la asociación profesional JUCIL, Rafael Maldonado, ha denunciado que "el aumento del narcotráfico en las costas almerienses es cada vez más visible", por lo que considera "inadmisible" la falta de medios personales y materiales.

En este sentido, Maldonado ha defendido que el regreso del OCON-Sur "debe ser prioridad para cualquier Gobierno que quiera acabar con esta lacra".

El representante de JUCIL ha puesto en valor el trabajo de los agentes en el municipio, quienes "están demostrando su compromiso y dedicación por y para los ciudadanos de Roquetas de Mar, aun sabiendo que tienen fecha de caducidad y el Ministerio del Interior los trata como meros números y no personas".

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Al respecto de este repliegue, Maldonado ha advertido que "la llegada de 210 agentes de Policía Nacional y la salida de los 185 guardias civiles no cambiará en nada la problemática de inseguridad en Roquetas", insistiendo en que "la única solución real es compartir demarcación ambos cuerpos en la localidad y sumar los efectivos". EFE

mma/av/ros

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