Garriga (Vox): El Gobierno concedió más de 500 millones a Marruecos para compra de trenes

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Las Palmas de Gran Canaria, 31 oct (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha denunciado que el año pasado el Gobierno destinó "más de 500 millones a la compra de trenes en Marruecos" mientras permitía el deterioro de las infraestructuras ferroviarias en España.

Esto se producía "mientras los maquinistas denunciaban la tercermundización de las infraestructuras ferroviarias, mientras los españoles día sí y día también veían cómo se les cancelaba los billetes o llegaban tarde, si llegaban, a sus lugares de destino", ha dicho Garrriga en un encuentro con simpatizantes este sábado en Las Palmas de Gran Canaria.

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Según ha asegurado, además del dinero concedido a Marruecos, el Gobierno proporcionó más de 1.500 millones en préstamos a Egipto, Uzbekistán o Marruecos, y también se ha dedicado "a hacer chistecitos en televisión sobre la alta velocidad española".

Garriga ha anunciado que Vox "no se va a callar, y vamos a trabajar sin descanso para lograr depurar hasta la última responsabilidad política y penal, por supuesto, si la hubiera" en el accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo). EFE

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