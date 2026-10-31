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Ceuta insiste en la cancelación de la Fiesta de la Mochila por motivos de seguridad

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Ceuta, 31 oct (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha insistido este sábado en que la suspensión de la festividad de la Mochila, prevista para mañana, se produce al no poder "garantizar" la seguridad de los ciudadanos en los montes por la presencia todavía en las calles de unos 15.000 migrantes.

Así lo han aclarado en una rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez (PP), y el consejero de Presidencia, Alberto Gaitán (PP), quienes han aludido a la suspensión de la tradicional festividad, que se conmemora cada 1 de noviembre con la presencia en los montes de miles de ceutíes acompañados de familia y amigos.

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Alejandro Ramírez ha dicho que la cancelación se produce "ante la imposibilidad de garantizar el desarrollo de esta jornada en condiciones adecuadas de seguridad y de las estimaciones también que maneja el Gobierno de que pueden quedar todavía en torno a unas quince mil personas que no están acogidas en los diferentes centros que el Gobierno tiene repartidos por toda la ciudad".

El consejero ceutí ha advertido que los diferentes informes técnicos "recomiendan que no se celebre en los montes y que tampoco se pernocte en los mismos dado el riesgo que pueda haber ante cualquier incidente que se pueda producir y no poder garantizar la seguridad".

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Ramírez ha añadido que para compensar la pérdida de esta celebración, a través de la asociación Renace Ceuta, se ha organizado una propuesta alternativa en los bajos de la Marina -en pleno centro de la ciudad- que incluye actividades deportivas, infantiles, conciertos y cine en unas carpas instaladas en la zona.

Por su parte, Alberto Gaitán ha afirmado que se ha dispuesto un dispositivo de seguridad para garantizar el correcto desarrollo de esa alternativa.

"En los montes hemos activado de manera preventiva a la Policía Local desde las 15:00 horas del día 31 de octubre hasta las 22:00 horas de mañana 1 de noviembre y también en el parque Juan Carlos I estarán el día 1 desde las 8:00 de la mañana hasta las 24 horas efectivos de la Policía Local", ha añadido.

Asimismo, están activados de manera preventiva los bomberos. EFE

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