Catedral de Toledo celebrará un funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda

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Urda (Toledo), 31 oct (EFE).- La Catedral de Toledo celebrará próximamente un funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) en la que tomará parte toda la provincia eclesiástica de Castilla-La Mancha.

Así lo ha anunciado el arzobispo de Toledo y primado de España, Francisco Cerro, durante la homilía de la misa funeral celebrada este sábado en la iglesia parroquial de Urda, a la que han asistido familiares de las víctimas, autoridades y centenares de vecinos de la comarca.

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Cerro se ha dirigido a las familias de las víctimas a las que ha recordado: "No estáis solos; está con vosotros lo mejor de la sociedad. La Iglesia de Toledo está con vosotros".

Asimismo, ha pedido a toda la sociedad que "no olvide esta tragedia, y que no vuelva a repetirse, que aprendamos a cuidar más la vida, para reconstruir una sociedad que se siente cada vez más pobre y necesitada, y que en medio del sufrimiento necesita abrazos, ternura, escucharse".

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El arzobispo de Toledo ha tenido también palabras de agradecimiento a todos los servicios de emergencia que se han volcado en las labores de rescate y atención a las víctimas, así como a los vecinos de Urda y otras localidades de la comarca que acudieron como voluntarios: "Muchos de vosotros que estáis aquí, cogisteis el coche y allí os presentasteis, sin saber qué ibais a encontrar".

Ha reiterado su petición de que "no haya más accidentes de estos", y ha afirmado que los heridos en los hospitales tienen "el abrazo" de todos. EFE

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(Foto)(Vídeo)