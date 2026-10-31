Carrión: "Vamos con ganas, ilusión y tenemos fe en lo que estamos haciendo"

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Leganés (Madrid), 31 oct (EFE).- Luis Carrión, entrenador del Leganés, expresó este sábado las "ganas", la "ilusión" y la "fe" de su equipo para obtener el triunfo este lunes contra el Valladolid, del que remarcó su llegada al área, y mostró su satisfacción con la plantilla que tiene, por su compromiso, su trabajo y su personalidad.

"A mí el Valladolid es un equipo que me gusta, con un 'míster' que trabaja muy bien en todos los sentidos, que está haciendo cambios de sistema en función de los jugadores que tiene y hace las cosas muy bien. Perdió los dos últimos partidos, pero anteriormente ha hecho buenos partidos, generando peligro y llegando mucho al área. Hay que estar muy pendientes, porque en transición lo hacen muy bien. Hemos trabajado para intentar que no nos hagan daño y hacerle daño nosotros también", dijo en rueda de prensa.

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"Al final, cada partido es un mundo, pero es cierto que ellos, por el tipo de perfil que tienen, muchas veces ha habido momentos de partido que han hecho ida y vuelta, que ha hecho que se abra el partido. Ellos hacen daño con eso también, pero cuando llegas con mucha gente arriba también quedas desguarnecido atrás", analizó.

"Nosotros somos un equipo que, a lo mejor, nos puede pasar algo parecido, intentamos tener equilibrio, pero muchas veces es difícil, porque nuestra prioridad es tratar de atacar. Espero que se vea un partido bonito, en el que sumemos los tres puntos. Vamos con ilusión, ganas y tenemos fe en lo que estamos haciendo. Y vamos a por ello", afirmó.

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Para él, su equipo tiene que "seguir mejorando en el volumen de ocasiones". "Podemos hacer algo más en eso. Creo que el equipo está preparado para poder tener un volumen más alto de ocasiones y eso al final, por estadísticas, si tienes más ocasiones tienes más posibilidad de marcar", expresó.

El técnico advirtió de que su equipo no debe fijarse "objetivos a largo plazo, sino hacer las cosas bien cada día", y admitió que hay "margen de mejora en muchos" de sus futbolistas.

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"Todo el mundo tiene margen de mejora siempre. A mí me gusta que la plantilla es muy comprometida, trata de llevar a cabo lo que se le pide con la mayor de las intenciones para que salga bien, es trabajadora y es una plantilla con personalidad. Estoy muy contento con el tipo de plantilla que tengo", abundó.

Carrión dispone de Morata, una vez cumplido su encuentro de sanción. No reveló si será titular o no.

"Si te doy el detalle que va a jugar el lunes, llamo a Escribá (técnico del Valladolid) y se lo digo...", bromeó el técnico, que expuso que tiene que decidir el "sistema" con el que jugará en Valladolid, pero remarcó su satisfacción por todas las opciones que tiene en el ataque. El pasado encuentro, en el empate con el Mallorca, jugó Álex Millán, con un gol.

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"Tengo suerte porque tanto Morata y Millán como Unax, que hizo un buen rato, Parick (Soko), que puede jugar arriba y Sule está haciendo un gran trabajo. Tengo muchas opciones y hay que tratar de elegir lo que creo que sea mejor", explicó, antes de hablar de Ismael Gharbi: "Donde más me gusta es lo más cerca posible de los delanteros, ya sea en la media punta o desde la banda izquierda apareciendo dentro".

"Es su mejor posición. Es un gran jugador. Creo que tiene su espacio en el equipo y tratar de ver qué es lo mejor, depende del rival y del momento. Su mejor versión seguramente está cerca de los delanteros", insistió Carrión, que destacó la polivalencia de Naim García, al que ve como "extremo" en el esquema de su equipo.

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El Leganés tendrá el apoyo de unos 500 aficionados en Valladolid. "Una alegría increíble ver que la gente está cerca del equipo. Ya el otro día en casa la gente estaba enchufada y darnos aliento es una alegría para nosotros, una responsabilidad y ojalá seamos capaces de conseguir los tres puntos y disfrutarlo todos juntos", valoró. EFE