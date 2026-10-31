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Buxadé dice que Puente y Sánchez "son responsables" del accidente de Urda (Toledo)

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Ferrol, 31 oct (EFE).- El jefe de la delegación de Vox en la Unión Europea, Jorge Buxadé, ha asegurado este sábado que Óscar "Muerte y P. S.", en referencia al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "son indiscutiblemente responsables" del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

En declaraciones a los medios en Ferrol, donde unas 200 personas han protestado por su presencia, Buxadé ha pedido que España sea "un país seguro", tras este siniestro con al menos 69 fallecidos, ha sostenido que la "reacción fue inmediata" en otros países ante tragedias similares, con dimisión y asunción de responsabilidades y ha lamentado que en "dos accidentes brutales" hayan muerto "centenares de españoles".

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Además, ha criticado que se hayan "filtrado audios, al parecer manipulados", para "echarle la culpa a un trabajador de Adif", y ha atribuido la "responsabilidad a un PSOE que ha destinado dinero de infraestructuras para mordidas, prostitutas, cocaína y pisos a las amigas de Ábalos".

"Es una auténtica mafia la que lleva en el Gobierno ocho años, han puesto la vida de los españoles en riesgo; subirse a un tren es una actividad de riesgo, hay que hacer un plan de infraestructuras y auditarlas todas", ha agregado.

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Buxadé ha censurado este sábado la celebración de una nueva manifestación denominada antifascista por su presencia en un acto de su formación en Ferrol, protesta ante la que ha anunciado que su partido ampliará las "querellas contra la Subdelegación (de A Coruña) y la Delegación del Gobierno" en Galicia.

En declaraciones a la prensa, ha criticado que el Ejecutivo, para luego citar expresamente al ministro del Interior y al presidente del Gobierno, esté "permitiendo que los actos no se puedan celebrar con normalidad, no es admisible", y ha indicado que estas prácticas no ocurren en "ninguna democracia, es contrario a la Ley Orgánica del Régimen Electoral".

El dirigente político ha resaltado que lo acontecido en ciudades como A Coruña y Santiago de Compostela en las últimas semanas "no puede volver a seguir sucediendo"; "mientras sigan en las calles, vamos a seguir en las calles", ha asegurado

Sobre la protesta en Ferrol, ha dicho que le "encanta" que le dediquen "canciones los antifa, hay países que ya los han ilegalizado" y ha incidido en que "el movimiento antifascista tiene que ser declarado ilegal".

Unas 200 personas se han congregado en el entorno del Cantón de Molíns, en el casco histórico ferrolano, tras una convocatoria difundida por redes sociales por parte de entidades del movimiento asociativo, con la presencia entre los asistentes del parlamentario del BNG y candidato a alcalde de Ferrol Mon Fernández.

"Que las calles vuelvan a ser para las clases medias y trabajadoras y nadie pueda decir que son suyas; no lo van a ser jamás", ha expresado Buxadé a los medios, ante los que ha dicho que la "extrema izquierda está preocupadísima"; "no veo una bandera de Galicia o de España -ha añadido-, solo de estados extranjeros y organizaciones". EFE

rs/am/ess

(foto) (vídeo)

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