Al Cajasol Proin le urge lograr su primera victoria en casa

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Sevilla, 31 oct (EFE).- El Cajasol Sevilla BM Proin, después de tres derrotas en otras tantas comparecencias en Amate, afronta este domingo (12.00 horas) la visita del Fertiberia Puerto Sagunto en la octava jornada de la Liga Nexus Energía ASOBAL con la obligación de sumar sus primeros puntos como local y alejarse así de los puestos de descenso.

El equipo sevillano, con una serie en curso de tres derrotas consecutivas, marcha décimo en la tabla con cuatro puntos, uno menos que su visitante valenciano, que, en una dinámica totalmente opuesta, comenzó mal la temporada, pero llega a la capital andaluza invicto en las dos últimas jornadas.

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La asignatura pendiente del Cajasol Proin será mantener la concentración durante los 60 minutos, ya que sufre altibajos que lo penalizan, y minimizar las pérdidas de balón que eviten los goles sencillos a un Fertiberia Puerto Sagunto que cuenta con uno de los ataques posicionales menos eficaces del campeonato.

El encuentro servirá para ver en su tierra natal a Antonio Capitán 'Capi', lateral izquierdo y máximo realizador de los saguntinos (55 tantos en siete jornadas, más del 25 % de los goles marcados por su equipo), un lanzador excepcional nacido en Estepa (Sevilla) y que constituirá la principal amenaza del rival.

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A pesar de la baja por lesión del central brasileño Tarcisio Freitas, el técnico local, Antonio García Robledo, ha admitido la "necesidad de conseguir ya una victoria en casa", lo que pasa por "mostrar un buen nivel durante los 60 minutos", que es lo que "se merece la gente que viene al pabellón".

El técnico catalán resaltó el "carácter" del Fertiberia Puerto Sagunto, "un equipo que compite todos los partidos acción tras acción", ya que "cada defensa y cada ataque" los abordan "como si fuesen los últimos" y eso "les está permitiendo estar donde están", por lo que augura un encuentro cuya clave será "saber sufrir". EFE

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