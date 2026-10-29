Fallece un hombre de 66 años víctima de un atropello en Los Realejos (Tenerife)

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Madrid, 29 oct (EFE).- Un hombre de 66 años falleció en la tarde este miércoles víctima de un atropello en la carretera TF-320, en el término municipal de Los Realejos (Tenerife), informó el 112 de Canarias.

El coordinador del Servicio de Urgencias Canario, tras hablar con los alertantes del accidente y con la información recabada, asignó una ambulancia de soporte vital avanzado, que fue activada por el gestor de recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), detalló la fuente en su página web.

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A su llegada al lugar del incidente, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre.

La Guardia Civil y la Policía Local instruyeron el atestado y regularon el tráfico en la zona. EFE